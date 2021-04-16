Зеленский рассказал, что может помочь закончить войну на Донбассе

Военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе беспокоит многих: как украинцев, так и людей за рубежом. По словам главы украинского государства Владимира Зеленского, приближение Украины к Североатлантическому альянсу может помочь восстановить мир на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Как сообщает ОП, такое заявление президент сделал в разговоре с представителями издания La Repubblica.



Владимир Зеленский рассказал, как закончить войну. Фото: ОП

Зеленский утверждает, что понимает важность проводимых в стране реформ. Якобы именно они являются ключом к изменениям государства для соответствия европейским стандартам.

При этом, считает президент, иногда выполнение поставленных Европой условий не совсем возможно. Особенно, когда на восточных рубежах постоянно активизируются военные действия.

По мнению Владимира Зеленского, восстановлению мира может поспособствовать сближение Украины и НАТО. Наличие у нас Плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе, уверен глава государства, послужит сигналом для РФ.

Президент также подчеркнул, что украинская армия последние семь лет самостоятельно сдерживает российскую агрессию. Этим она защищает всю остальную Европу от вероятных поползновений России. Зеленский не оставил без внимания постоянную помощь от стран-участниц НАТО, однако считает, что настало время для более решительных действий.

Помимо прочего, президент объяснил, почему его собственная риторика насчет России весьма ужесточилась. По словам Зеленского, в стране, которая потеряла в войне более 14 тысяч защитников, невозможно оставаться исключительно миролюбивым. Однако политик надеется, что переговоры насчет Донбасса все же приведут к завершению кровопролития на украинской земле.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему Америка может увеличить военную помощь украинскому правительству. Больше деталей — в нашем материале.

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