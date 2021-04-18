Польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россия наращивает военные силы у границ Украины, чтобы помешать той "открыть дверь" в НАТО. Об этом передает TVP.Info.

НАТО. Фото из открытых источников

Как отметил Щерский, ситуация очень напряженная. По его словам, у российской стороны есть мотив, связанный с альянсом.

"Украина приложила усилия к тому, чтобы на следующем саммите НАТО ей был назначен план членства. Так было в 2008 году с Грузией. Именно тогда в связи с этой ситуацией обострилась напряженность между Россией и Грузией, которая закончилась войной", — считает Щерский.

По его мнению, Россия пытается остановить процесс возможного вступления Украины в НАТО. Политик уверен, что РФ сегодня использует армию в политических целях и хочет оказать давление на Украину.

Политик подчеркнул, что если речь идет о непосредственной угрозе, то Польша находится в безопасности, однако сама политическая ситуация – небезопасна. При этом Щерский опасается, что ситуация может легко выйти из-под контроля.

Напомним, появились снимки нового военного лагеря России на оккупированной территории. Немецкие СМИ показали спутниковые фото военного городка в Крыму, который за две недели выстроила Россия. Там немало техники.

Как ранее писал портал "Комментарии", руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Также поднимается вопрос о размещении американских военных баз на территории Украины. Активизировалась тема вступления Украины в НАТО. Эксперты рассказали, насколько эти планы реалистичны.

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