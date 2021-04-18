Польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины

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Таисия Ерохина
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россия
наращивает военные силы у границ Украины, чтобы помешать той "открыть дверь" в
НАТО. Об этом передает TVP.Info.
НАТО. Фото из открытых источников
Как отметил Щерский, ситуация очень напряженная. По его словам, у
российской стороны есть мотив, связанный с альянсом.
По его мнению, Россия пытается остановить процесс возможного вступления
Украины в НАТО. Политик уверен, что РФ сегодня использует армию в политических
целях и хочет оказать давление на Украину.
Политик подчеркнул, что если речь идет о непосредственной угрозе, то Польша
находится в безопасности, однако сама политическая ситуация – небезопасна. При этом
Щерский опасается, что ситуация может легко выйти из-под контроля.
Напомним, появились снимки
нового военного лагеря России на оккупированной территории. Немецкие СМИ
показали спутниковые фото военного городка в Крыму, который за две недели
выстроила Россия. Там немало техники.
Как ранее писал портал "Комментарии", руководитель
Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные
комплексы Patriot. Также поднимается вопрос о размещении американских военных
баз на территории Украины. Активизировалась тема
вступления Украины в НАТО. Эксперты рассказали, насколько эти планы
реалистичны.
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