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Главная Новости Политика внешняя политика Польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины
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Польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины

Политик из Польши Кшиштоф Щерский считает, что Россия стягивает войска к украинским границам, чтобы помешать вступлению Украины в НАТО

сегодня, 21:05
Автор:

Таисия Ерохина

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россия наращивает военные силы у границ Украины, чтобы помешать той "открыть дверь" в НАТО. Об этом передает TVP.Info.

Польский политик объяснил, чего добивается Россия активизацией сил у границ Украины

НАТО. Фото из открытых источников

Как отметил Щерский, ситуация очень напряженная. По его словам, у российской стороны есть мотив, связанный с альянсом.

"Украина приложила усилия к тому, чтобы на следующем саммите НАТО ей был назначен план членства. Так было в 2008 году с Грузией. Именно тогда в связи с этой ситуацией обострилась напряженность между Россией и Грузией, которая закончилась войной", — считает Щерский.

По его мнению, Россия пытается остановить процесс возможного вступления Украины в НАТО. Политик уверен, что РФ сегодня использует армию в политических целях и хочет оказать давление на Украину.

Политик подчеркнул, что если речь идет о непосредственной угрозе, то Польша находится в безопасности, однако сама политическая ситуация – небезопасна. При этом Щерский опасается, что ситуация может легко выйти из-под контроля.

Напомним, появились снимки нового военного лагеря России на оккупированной территории. Немецкие СМИ показали спутниковые фото военного городка в Крыму, который за две недели выстроила Россия. Там немало техники.

Как ранее писал портал "Комментарии", руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Также поднимается вопрос о размещении американских военных баз на территории Украины. Активизировалась тема вступления Украины в НАТО. Эксперты рассказали, насколько эти планы реалистичны.


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Источник: https://www.tvp.info/53363287/rosja-konflikt-w-donbasie-czy-polacy-powinni-obawiac-sie-rosji-oraz-wybuchu-wojny-krzysztof-szczerski-sytuacja-jest-napieta
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