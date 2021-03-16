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Шансы Зеленского на второй срок: мнение экспертов

Эксперты назвали условия, при которых Владимир Зеленский может во второй раз занять президентское кресло

сегодня, 21:21
Автор:

Татьяна Веремеева

Партия "Слуга Народа" планирует призвать действующего президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. "Комментарии" выясняли вместе с экспертами, насколько реален второй срок Зеленского, что должно случиться, чтобы это произошло и что может этому помешать.

Шансы Зеленского на второй срок: мнение экспертов

Второй срок для Зеленского. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Олигархический консенсус вокруг Зеленского

По мнению политического консультанта, главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, второй срок Зеленского зависит от возможностей собрать новый олигархический консенсус вокруг нового кандидата.

"Если это не удастся, то такой консенсус сохранится вокруг нынешнего президента – и тогда, действительно, возможен второй срок. Однако сила Зеленского многократно уменьшится к тому времени, – предупреждает политконсультант. – Ему придется идти на очень большие уступки олигархату взамен на гарантии неподдержки других серьезных кандидатов. И политическая борьба в стране обострится на второй же день после победы Зеленского: начнется бескомпромиссная схватка за следующего президента. Ведь очевидно, что существующий на должности будет в последний раз".

Ярослав Божко считает, что собрать вокруг себя олигархический консенсус на данный момент достижимо для мэра Киева Виталия Кличко, который не скрывает амбиций.

"Есть шансы у нынешнего спикера Рады Дмитрия Разумкова, у экс-спикера и экс-премьера Владимира Гройсмана. Они находятся в разных степенях взаимодействия с группами Пинчука и Фирташа-Левочкина. В то же время, не до конца сформировано само понимание, какой должна быть следующая президентская каденция, – подчеркивает эксперт. – Олигархат будет настаивать на усилении в государстве парламентской компоненты, а Зеленский, если действительно станет претендовать на второй срок, будет настаивать на размывании возможностей усиления ВР".

Зеленскому нужны успехи

Для того, чтобы шансы Зеленского на переизбрание были реальны, необходимо два условия, считает политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий.

"Во-первых, нужны успехи, которых пока не наблюдается. Нужно поднимать обрушившуюся экономику, параллельно осуществляя наиболее ожидаемые обществом реформы, в частности судебную, как квинтесенцию общественного запроса на справедливость. Во-вторых, конкурирующие с Зеленским кандидаты должны быть сабее его", – поясняет Александр Палий.

Он не исключает, что если эти два пункта сложатся, Зеленский теоретически сможет конкурировать в борьбе за пост президента.

"Но, следует отметить, до выборов еще далеко (если они, конечно, не будут досрочными). А в межреволюционные времена настроения украинцев меняются не так стремительно", – отмечает эксперт.

Напомним, в Киеве 13 марта состоялся съезд провластной партии "Слуга народа". На нем президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений, а "слуги" приняли ряд решений. "Комментарии" попросили экспертов сделать выводы по итогам съезда и спрогнозировать, чего ждать от СН и президента дальше.


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