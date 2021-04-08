Зеленский побывал с визитом на Донбассе: подробности (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 апреля, находился с рабочей поездкой на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский на Донбассе. Фото: ОПУ
Сообщается, что как Верховный Главнокомандующий гарант решил пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент посетил позиции, где в последнее время неспокойно и нарушается режим тишины, а также есть погибшие и раненые.
Так, Зеленский пообщался с военнослужащими на передовой, выслушав их позицию относительно событий на фронте.
Также президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.
Напомним, двое последних суток на линии разграничения на Донбассе принесли украинской армии новые потери. Из-за обстрелов российских боевиков один военнослужащий получил ранения, еще один — погиб.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе как рядом фейков, так и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.
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