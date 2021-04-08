Зеленский побывал с визитом на Донбассе: подробности (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 апреля, находился с рабочей поездкой на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский на Донбассе. Фото: ОПУ

Сообщается, что как Верховный Главнокомандующий гарант решил пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент посетил позиции, где в последнее время неспокойно и нарушается режим тишины, а также есть погибшие и раненые.

Так, Зеленский пообщался с военнослужащими на передовой, выслушав их позицию относительно событий на фронте.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы — настоящий пример героизма и самоотверженности, — сказал президент. — Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство".

Также президент вручил военным государственные награды и ценные подарки.

"Владимир Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных", — сообщается на сайте Офиса президента.

Напомним, двое последних суток на линии разграничения на Донбассе принесли украинской армии новые потери. Из-за обстрелов российских боевиков один военнослужащий получил ранения, еще один — погиб.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе как рядом фейков, так и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!