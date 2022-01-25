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Украинцы поздравили Зеленского с днем рождения: ТОП пожеланий президенту

Что, кроме счастья и здоровья, украинцы пожелали главе государства

сегодня, 17:17
Автор:

Елизавета Черных
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25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает 44-летие. Ближайшее окружение главы государства уже трепетно поздравило его с праздником. Например, первая Леди Елена Зеленская решила признаться супругу в любви, выложив чёрно-белое фото, которое подкрепила трогательной речью в Instagram. 

Украинцы поздравили Зеленского с днем рождения: ТОП пожеланий президенту

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

А пресс-секретарь Сергей Никифоров пожелал президенту крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать возникшие перед Украиной вызовы, а также неуклонной веры в собственные убеждения.

Члены клуба "Комментарии" также поздравили Владимира Зеленского с днем рождения, засыпав гаранта множеством разнообразных пожеланий в Facebook. Портал рассказывает, что, помимо счастья и здоровья, чаще всего украинцы желают главе государства. 

ТОП пожеланий президенту Украины в день рождения 

В первую очередь украинцы желают Владимиру Зеленскому мирного неба над головой и мира в стране. 

Далее в "рейтинге" пожеланий: терпение, силы, мудрость и стойкость. 

Не забыли читатели пожелать президенту и долгих лет жизни и простого человеческого счастья. 

Достаточное большое количество украинцев пожелало Владимиру Зеленскому "посадить в тюрьму всех преступников и коррупционеров", а также поскорее закончить войну на Донбассе

Многие пользователи высказывают глубокое уважение гаранту, называя его лучшим президентом Украины за всю историю, а также веру в его начиная и все решения на президентском посту. 

Однако некоторые украинцы иронично поздравили президента, пожелав ему "свою пенсию", "свою зарплату", "питаться всегда по новому школьному меню" или например, "окунуться в объективную реальность и услышать, как народ живет при сумасшедших тарифах на коммунальные услуги". 

Ранее на портале "Комментарии" - Сколько украинцев поддерживает второй президентский срок Зеленского. 



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Источник: https://comments.ua/
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