Желаю каждой женщине таких взглядов: Зеленская романтично поздравила мужа с 44-летием

Первая Леди страны, супруга президента Владимира Зеленского продолжает оригинально подходить к поздравлениям своего мужа с Днем Рождения. Адресуя Владимиру Зеленскому теплые слова в честь его 44-летия Елена Зеленская решила признаться возлюбленному в любви, выложив чёрно-белое фото, на котором президент на каком-то светском мероприятии.

Владимир Зеленский. Фото: Instagram Елена Зеленская

Фото супруга Елена Зеленская подкрепила трогательным признанием в Instagram. Первая Леди отметила, что ей кажется, что на том фото супруг смотрит на нее. По словам Зеленской, этот взгляд супруга ей очень хорошо знаком, потому что так он смотрит на нее каждый день. Так могут смотреть только те, кого переполняют искренние и теплые чувства.

Елена Зеленская отметила, что она очень хорошо чувствует теплые и нежные чувства своего супруга и пока он с таким взглядом смотрит на нее ей ничего не страшно в этом мире.

Елена Зеленская также обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой и дальше так смотреть на нее, а еще беречь себя, потому что впереди предстоит еще многое пройти и достигнут вместе всего того, о чем мечтали.

"С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", — добавила она.

Сама Елена Зеленская будет получать поздравления уже 6 февраля. Она, как и Владимир Зеленский будет праздновать свое 44-летие. В прошлом году Владимир Зеленский очень похоже поздравил с Днем рождения свою вторую половинку, он выложил в сеть фото Елены Зеленский и написал для нее стих.

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