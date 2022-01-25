Без цветов и подарков: в Офисе Президента рассказали, как Зеленский отмечает день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 44-й день рождения. В Офисе Президента рассказали, как глава государства планирует отпраздновать этот день. Об этом сообщает Today.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

На странице в Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова появилось поздравление Владимира Зеленского с праздником. В посту Никифиров подчеркнул, что президент не планирует устраивать празднование дня рождения, а проведет все время на работе.

"Сегодня команда Офиса Президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать возникшие перед Украиной вызовы. А также неуклонной веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренние и правильные", – написал на странице Сергей Никифоров.

Спикер президента подчеркнул, что Владимир Зеленский в этом году попросил не делать ему подарки, в то же время выразил просьбу перечислить деньги благотворительным организациям, в частности, украинским детским домам и больницам.

"В этом году Владимир Зеленский день рождения праздновать не будет, и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перечислить их на добрые дела", — отметил Сергей Никифоров.

Как сообщали ранее "Комментарии", первая леди страны, супруга президента Владимира Зеленского продолжает оригинально подходить к поздравлениям своего супруга с Днем Рождения. Адресуя Владимиру Зеленскому теплые слова в честь его 44-летия Елена Зеленская решила признаться любимому в любви, выложив черно-белое фото, на котором президент на каком-то светском мероприятии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!