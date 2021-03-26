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Украина официально признала Россию врагом: Зеленский подписал документ

Понятие закрепили на законодательном уровне

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности нашей страны, которая на законодательном уровне закрепляет за Россией определение главного противника Украины в военном плане. Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства. 

Украина официально признала Россию врагом: Зеленский подписал документ

Фото: ОП

Сообщается, что Российская Федерация на официальном уровне остается военным противником нашей страны, который продолжает военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировал территории Крыма и города Севастополя, принадлежащие Украине. 

В документе идет речь о том, что Россия постоянно несет угрозу украинскому суверенитету, независимости, а также территориальной целостности нашей страны. Отмечается, что россияне постоянно применяют провокации, которые касаются военной, политической, экономической и других сфер.

Также стратегия военной безопасности не исключает возможность обострения российской вооруженной агрессии, однако отмечается, что наша страна будет четко стоять на позициях защиты собственных национальных интересов. Документ говорит о том, что существует серьезная угроза провокации международного военного конфликта в Европе со стороны России. 

Самым главным риском в сфере национальной безопасности и обороны Стратегия называет неспособность нашей страны к обеспечению и сдерживанию военной агрессии со стороны России. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Байден не звонит Зеленскому.

Читайте также, может ли Украина ввести санкции против олигарха Коломойского. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-voyennoyi-bezpeki-ukrayini-67361
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