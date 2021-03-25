Кейс Коломойского: может ли Украина ввести санкции вслед за США

Многие украинцы позитивно отреагировали на введение экономических санкций против олигарха Игоря Коломойского в Соединенных Штатах. Эти же граждане весьма интересуются, когда соответствующе отреагирует и Украина. Сегодня в СНБО попытались объяснить, в чем причина украинского санкционного "молчания" насчет Коломойского. По словам секретаря Совета Алексея Данилова, США не предоставили соответствующих документов, с которыми можно работать. "Комментарии" пообщались с экспертами, дабы выяснить — в документах ли только дело. Специалисты объяснили свою точку зрения насчет того, что может мешать Украине проверить обнародованные факты.

США объявили санкции Коломойскому, Украина молчит. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Игра на зрителя и шпильки в сторону Америки

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук считает, что заявление Данилова выглядит как попытка пропетлять между капелек. Или как игра на зрителя.

"Согласно украинскому законодательству, мы не имеем права вводить санкции против собственных граждан. Что не мешает, впрочем, их вводить. Ну да у нас власти зачастую далеки от соблюдения норм законодательства, — отмечает Никита Трачук. — Во главе угла у нас – политическая целесообразность. Правда, она нередко крепко увязана с "договорняками". И распутывать эти узлы непросто. Такие фигуры как Деркач, Дубинский, Коломойский являются сейчас токсичными. И, вроде бы, в интересах нынешней власти постараться "слить" их — взаимен на что-то. Ну, к примеру, чтобы Байден позвонил, что очень заботит Офис нашего президента. Но в данном конкретном кейсе Украина включила такой себе "режим суверенитета". Глава СНБО вдруг начинает рассказывать, что у нас нет соответствующих документов из США или каких-то запросов. Потому, дескать, никакие санкции не вводим".

По мнению эксперта, в такой позиции можно было бы усмотреть элемент шпильки в адрес США. Типа — мы независимая страна, без доказательств и каких-либо правовых обоснований не намерены преследовать тех же Коломойского, Деркача и Дубинского. Но зная внутреннюю украинскую политическую кухню, в искренность таких утверждений верится с огромным трудом, отмечает Никита Трачук.

"Или это заявление направлено на внутреннего потребителя. Мол, смотрите, мы по указке из того же Вашингтона ничего не делаем. Либо это момент несогласованных позиций — и личная отсебятина со стороны Данилова. Потому что если бы США на нас реально давили, санкции против Дубинского, Деркача, Коломойского мы бы ввели, как говорится, "быстрее паровоза". Так что, скорее всего, мы видим показательно выступление", — резюмирует эксперт.

Украина не может вводить санкции против собственных граждан

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец акцентирует, что санкции против граждан Украины без решения судов вводить на территории нашей страны нельзя.

"Тем более незаконным будет такое решение, если его обоснованием станут некие данные из других стран, как те же документы из США, о чем говорит Данилов. Легализовать в Украине санкции, введенные против наших граждан за границей, нельзя. Это неправомерно, — подчеркивает эксперт. — Так что пока всё выглядит как шантаж лиц, против которых СНБО якобы может ввести ограничительные меры. Плюс подтверждение полной юридической безграмотности тех, кто делает такие заявления. Доказательство их полного несоответствия занимаемой должности".

Ростислав Кравец уверен, что и санкции, которые уже были введены через СНБО против Медведчука, Козака, их жен, будут со временем признаны незаконными.

"Если это произойдет не внутри Украины, где есть вопросы касательно независимости судебной ветви власти, то соответствующие решения примут международные суды. Потому что правомерность введенных ограничений — под большим вопросом. Речь идет о нарушении прямых норм Конституции Украины, а также Конвенции о защите прав и основных свобод, она же — Европейская конвенция по правам человека", — уверяет эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии сообщали, что США объявили о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского в начале марта этого года.

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