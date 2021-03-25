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В Госдепе рассказали, почему Байден не звонит Зеленскому

Разговор должен состоятся в ближайшее время

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

В Государственном департаменте США рассказали о том, почему глава Белого дома Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщили, когда может состояться телефонный разговор между главами государств. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в комментарии изданию "Голос Америки".

В Госдепе рассказали, почему Байден не звонит Зеленскому

Фото: Reuters

По его словам, телефонный разговор между лидерами США и Украины в любом случае состоится в ближайшее время и он в этом уверен. Однако Кент отметил, что разговор президентов необходимо подкрепить конкретными действиями.

На вопрос журналистки о том, почему Байден уже успел поговорить с многими лидерами, но не с Зеленским, дипломат сказал, что в США хотят, чтобы Украина достигла успеха, для чего нужно предпринимать правильные меры и проводить все необходимые реформы. 

Кент сказал, что между странами важно прежде всего доверие в отношениях. Он также отметил, что самое главное – это чтобы Владимира Зеленский выполнил все обещания, за которые его выбрал украинский народ. Дипломат напомнил, что партию "Слуга народа" выбрали за обещания проводить реформы и привносить изменения. 

Справка: Джо Байден одержал победу на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. 

Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. 

Ранее "Комментарии" сообщали, когда можно ожидать встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Читайте также о новой стратегии Украины по возвращению Крыма. 


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/george-kent-interview/5827768.html
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