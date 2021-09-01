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Украина хочет расширять Нормандский формат – приглашение уже получили США

Украина хочет расширить Нормандский формат и пригласила Штаты для участия в нем

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей

Украина планирует расширить Нормандский формат и предложение для участия в нем уже получили Штаты. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, пишет "Укринформ".

Украина хочет расширять Нормандский формат – приглашение уже получили США

Владимир Зеленский. Фото: Слово и дело

По словам Владимира Зеленского, в Украине серьезно обеспокоены тем, какие коррективы нужно внести в уже имеющийся Нормандский формат для большей его эффективности на пути к мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент сообщил, что уже поступило предложение Вашингтону присоединиться к "нормандской четверке" для работы на нескольких этапах. 

При этом глава украинского государства считает, что в развитии Нормандского формата должны быть заинтересованы многие страны, а не только Украина, ведь вопрос безопасности стоит очень остро. 

Зеленский намекнул, что российская агрессия, с которой столкнулась Украины, это не тема исключительно суверенитета и территориальной целостности Украины, это вопрос всего региона, в которых входят такие страны, как Молдова, страны Балтии и, конечно же, Беларусь. Поэтому и в эффективности Нормандского формата должны быть заинтересованы все.

Также Владимир Зеленский уточнил, что с этого вопроса начнет важный разговор с Джо Байденом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский во время официального визита в США заявил, что Украине мало поддержки НАТО и нет времени больше ждать, нужна конкретика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал — Владимир Зеленский повез в Вашингтон важные документы, которые передаст лично в руки Джо Байдену.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307730-ukraina-bacit-kilka-slahiv-zalucenna-ssa-do-ucasti-v-normandi-prezident.html
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