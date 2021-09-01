Зеленский в США заявил, что Украине мало поддержки НАТО и нет времени больше ждать

Находясь с официальным визитом в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка украинского государства со стороны НАТО, которая есть на сегодняшний день, недостаточная. Также глава государства снова сделал акцент на сильном, боеспособном украинском флоте, заявив, что для этого нужны определенные возможности. Как информирует издание "Комментарии", такие слова главы государства передает "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку Украины в акватории Черного и Азовского морей. Он подчеркнул, что это очень важный психологический фактор, когда люди видят, что Украина не одна и имеет надежный тыл НАТО, но возникает логичный вопрос: достаточно ли такой поддержки? Владимир Зеленский добавил, на такой вопрос есть очевидный ответ – нет, не достаточно.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень актуальный вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу. Причем в вопросе присоединения времени на долгую стратегию совсем нет, потому что аннексия Крыма не прекращена, Россия продолжает скапливать там свои войска, также свои войска Россия скапливается вдоль украинской границы.

Зеленский отметил, что боеспособный украинский флот невозможно создать без серьезной поддержки союзников по НАТО, а также стран Черноморского побережья.

"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", – конкретизировал президент.

Он также пояснил, что для первого этапа на пути создания флота нужно 15 млрд долларов.

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