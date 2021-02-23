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Главная Новости Политика президент У Зеленского рассказали, почему он угрожает роспуском Верховной Рады
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У Зеленского рассказали, почему он угрожает роспуском Верховной Рады

Это один из инструментов решения проблемы

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе президента Украины рассказали о том, почему Владимир Зеленский угрожает народным депутатам роспуском Верховной Рады из-за того, что они не хотят голосовать за его парламентские инициативы. Об этом рассказал советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии изданию "РБК-Украина".

У Зеленского рассказали, почему он угрожает роспуском Верховной Рады

Фото: УП

Он отметил, что президент хочет, чтобы нардепы в Раде работали в команде, а также стремились к продуктивности и результату. По словам Подоляка, парламент должен соблюдать важнее договоренности, которые принимаются внутри правящей партии.

Также советник Андрея Ермака сказал, что роспуск Рады является одним из инструментов, которые могут исправить ситуацию в том случае, если в стране начнется кризис с принятием решений.

Сообщалось, что во время встречи с руководителями парламентской фракции "Слуга народа" Президент Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады из-за законопроекта о государственных служащих. Президент хочет, чтобы законопроект приняли с его предложениями.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже распускал Верховную Раду. Во время инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

Внеочередные парламентские выборы были назначены на июль 2019 года. Тогда президентская партия "Слуга народа" получила монобольшинство, проведя в Раде более 250 депутатов.

С каждым месяцем в правящей фракции начинали возникать проблемы с голосованием за важные законопроекты, однако на данный момент в парламенте сохраняется монобольшинство, а фракция "Слуги народа" насчитывает более 240 народных депутатов. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы.

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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskogo-obyasnili-pochemu-prigrozil-rade-1614071185.html
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