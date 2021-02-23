logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

47891.02

ETH/USD

1476.25

LTC/USD

174.17

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы

Также у Стерненко конфисковали половину имущества

сегодня, 11:47
Автор:

Гриниченко Дима

Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. 

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы

Фото: Facebook

Такое решение вынес Приморский суд Одессы. Активиста признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича. 

Судья осудил подозреваемого на 7 лет и 7 месяце лишения свободы с конфискацией половины имущества. Сам активист заявил, что дело сфальсифицировано.

Под зданием суда проходит многочисленная акция в поддержку Сергея Стерненко. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале заседаний.

Ранее активиста освобождали из-под домашнего ареста на поруки народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского. 

По делу о похищении Стерненко обвиняли в том, что он в составе организованной группы похитил человека и применял оружие в отношении его, хотя не имел права на ношение. Суд признал отягощающим тот факт, что Стерненко совершил преступление из-за политических взглядов пострадавшего.

Также ранее Стерненко вручали подозрение в умышленном убийстве. В 2018 году на него было совершено три покушения, во время одного из которых он убил нападавшего. Если вина активиста по этом делу будет доказана, то он получит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

Сам Стерненко утверждал, что защищался во время нападения и убил человека при самообороне. В полиции же расследуют дело об умышленном убийстве со стороны активиста. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ готовятся к наступлению в городах на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavlovskynews/8512
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ