Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы

Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества.

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Такое решение вынес Приморский суд Одессы. Активиста признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича.

Судья осудил подозреваемого на 7 лет и 7 месяце лишения свободы с конфискацией половины имущества. Сам активист заявил, что дело сфальсифицировано.

Под зданием суда проходит многочисленная акция в поддержку Сергея Стерненко. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале заседаний.

Ранее активиста освобождали из-под домашнего ареста на поруки народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

По делу о похищении Стерненко обвиняли в том, что он в составе организованной группы похитил человека и применял оружие в отношении его, хотя не имел права на ношение. Суд признал отягощающим тот факт, что Стерненко совершил преступление из-за политических взглядов пострадавшего.

Также ранее Стерненко вручали подозрение в умышленном убийстве. В 2018 году на него было совершено три покушения, во время одного из которых он убил нападавшего. Если вина активиста по этом делу будет доказана, то он получит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сам Стерненко утверждал, что защищался во время нападения и убил человека при самообороне. В полиции же расследуют дело об умышленном убийстве со стороны активиста.





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