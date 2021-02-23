Связи Порошенко с Медведчуком: насколько обоснованы обвинения Офиса президента

Пятый президент Украины Петр Порошенко может подать в суд на Офис президента (ОП) за то, что его обвиняют в связях с Виктором Медведчуком. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько обоснованы эти обвинения и как может действовать "Евросолидарность".



Виктор Медведчук и Петр Порошенко. Коллаж: BBC

Все дело в клевете

Профессор кафедры политических наук Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина обращает внимание, что речь об обращении в суд пока не идет.

"Петр Порошенко только дал задание своим юристам рассмотреть основания и возможности для такого обращения, – поясняет Анна Малкина. – На мой взгляд, сейчас происходит обмен месседжами между пятым президентом и ОП о том, что санкции могут быть наложены и на Порошенко, а Порошенко готов противостоять им правовыми методами".

По мнению политолога, на практике, доказать связь Порошенко и Медведчука достаточно сложно: общего бизнеса у них нет, в политическом плане "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ всегда были оппонентами.

"В свою очередь, обращение в суд, если оно будет иметь место, будет касаться клеветы. А это тоже достаточно сложная статья в плане доказательной базы с очень неопределенными юридическими последствиями для ответчиков. Высказывания отдельных политиков о связи Порошенко с Медведчуком, скорее всего, будут интерпретированы как такие, что были сделаны в частном порядке. То есть, не являются официальной позицией власти. Если факт клеветы будет доказан, суд может обязать ответчиков принести публичные извинения, что не является главной целью Порошенко", – отмечает Анна Малкина.

Она предполагает, что, скорее всего, своими последними действиями и обращениями Порошенко призывает власть и всех участников "санкционного" политического процесса более взвешенно относиться к словам и комментариям, напоминая о законах, о которых украинская власть последнее время предпочитает не задумываться.

С Медведчуком связаны все

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш отмечает, что в связке с Медведчуком, если судить по тому, что ему позволили стать депутатом, работали и Верховная Рада, и ЦИК, и все суды.

"Если такому человеку как Медведчук разрешили стать депутатом ВР – при том, что он, судя по выдвинутым претензиям, по определению "враг народа", то виноваты все. Претензия к Порошенко в том, что он не сделал с Медведчуком то, что сейчас сделал Зеленский и секретарь СНБО Александр Данилов. Но в той ситуации, когда президентом был Порошенко, не было такой прямой русской пропаганды на медведчуковских каналах. Она расцвела за последние два года. Не было столь частных супернаглостей, как сейчас, когда Медведчук катается в Россию, в Крым, открыто общается с российским властями. Летал он туда и при президентстве Порошенко, но не продвигал тогда столь явно российские нарративы", – подчеркивает Денис Богуш.

Он обращает внимание, что при Порошенко-президенте Медведчук был, по сути, единственным коммуникатором между Киевом и Москвой.

"Это было сделано по настоянию Путина, который перестал общаться с Порошенко после того, как тот предпринял множество шагов по осуждению российской агрессии на мировом уровне, по введению антироссийских санкций. Кремль выставил условие – все переговоры через Медведчука, обмен пленными – через Медведчука. Другой вопрос, каким образом у Медведчука оказался "солярко-провод", почему он летал в РФ даже не через Беларусь (как другие нардепы ОПЗЖ), а напрямую, на частном самолете. Есть ряд претензий, почему бездействовала власть. Но она бездействовала по тысяче вопросов. При этом Порошенко и Медведчук – точно не соратники. Но вопросы к власти были и есть. И к бывшей, и к нынешней", – резюмирует Денис Богуш.

Напомним, "Комментарии" писали, кто получит санкции вслед за Медведчуком.

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