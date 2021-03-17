У Зеленского рассказали о санкциях против Медведчука и олигархов

В Офисе президента рассказали о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины против нардепа Виктора Медведчука и других украинских олигархов, а также назвали цель ограничений. Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Олег Устенко.

Фото: ОП

По его словам, последние решения СНБО о санкциях являются объявлением войны украинским олигархам. Он отметил, что санкции являются частью данной войны, которая должна помочь Украине сделать настоящий рывок в экономике.

Советник Зеленского сказал, что в данной ситуации речь идет не о войне бедного против богатого, а за права представителей среднего класса. Также он отметил, что санкции являются войной не против конкретного олигарха, а войной для достижения равных условий ведения бизнеса для каждого.

Он подчеркнул, что олигархов нужно лишить возможности строить Украину под себя и лоббировать свои интересы через контроль над политическими силами. Устенко сказал, что война против олигархов представляет собой лишение монополий и развитие конкурентной среды в Украине.

Он затронул вопрос проведения судебной реформы, которая поможет защищать права собственности.

Справка: 19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая поставляет топливо боевикам на оккупированном Донбассе.

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