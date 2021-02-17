У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу

Представитель главы государства Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич против подачи воды на его территорию до деоккупации полуострова. Он считает, чтобы полностью исключить попадание воды, нужно достроить дамбу на Северо-Крымском канале, передает РБК-Украина.

Антон Кориневич - фото из открытых источников

По словам Кориневича, позиция представительства является однозначной — воду в оккупированный Крым поставлять не будут:

"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды на временно оккупированного Крым, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", — рассказал политик по итогам встречи с управлением канала.

Ранее "Комментарии" сообщали, что из оккупированного полуострова Крым продолжают поступать тревожные новости о дефиците воды. Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу. Наше издание вместе с экспертами разбиралось, что ждет Крым в 2021 году, и как Россия будет пытаться решить этот кризис.

Накануне мы также писали, что российские власти отказываются даже обсуждать вероятность возвращения Крыма в Украину. Официальный Киев пытается не дать мировой общественности забыть о том, что полуостров — наш. В том числе — с помощью Крымской платформы. Но пока подвижек в рамках деоккупации почти нет. Почему так? Что еще должны (могут) сделать Украина и мир, чтобы Крым вернулся в нашу гавань? "Комментарии" разбирались в этом вопросе вместе с экспертами.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!