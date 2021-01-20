«Крым — наш»: как вернуть аннексированный полуостров в состав Украины

20 января — День Автономной Республики Крым. Той самой, которая с 2014-го находится в оккупации. Российские власти отказываются даже обсуждать вероятность возвращения Крыма в Украину. Официальный Киев пытается не дать мировой общественности забыть о том, что полуостров — наш. В том числе — с помощью Крымской платформы. Но пока подвижек в рамках деоккупации почти нет. Почему так? Что еще должны (могут) сделать Украина и мир, чтобы Крым вернулся в нашу гавань? "Комментарии" попробовали разобраться в этом вопросе вместе с экспертами.

Как вернуть Крым Украине? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк





"Крайне необходима четкая повестка дня"

Бывший первый замначальника Госгидрографии Украины, юридический эксперт, эксперт по вопросам морского права Богдан Устименко уверен: "Прежде всего, государству вместе с экспертной средой необходимо разработать и утвердить комплексный практический документ — стратегию, которая будет содержать условные военный, юридический, дипломатический, информационный, социально-гуманитарный и другие разделы".

Но этот документ, подчеркивает эксперт, не должен быть пустой красивой декларацией, как любят делать наши политики.

"Крайне необходима четкая повестка дня, с указанием конкретных действий, сроками их выполнения и ответственными лицами. Эта стратегия также должна содержать целый блок вопросов, направленных на защиту национальной безопасности Украины в сфере морской деятельности, поскольку Крымский полуостров практически со всех сторон омывается Черным и Азовским морями", — отмечает Богдан Устименко.

По его словам, ряд вопросов морской безопасности необходимо решить уже в этом году:

1. Признать ничтожным Договор между РФ и Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива;

2. Принять Закон о территориальном море Украины с определением координат срединной линии;

3. Установить в территориальном море вокруг Крыма район, закрытый для плавания (кроме гуманитарных судозаходов);

4. Начать процедуру установления морской границы между Украиной и РФ с помощью принудительных переговоров (на основании прецедентного дела 2018 года "Тимор против Австралии");

5. Создать в Украине подразделение при СНБО, ответственное за координацию в сфере морской деятельности.

Россия не уважает международное право

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что вопрос Крыма находится в двух плоскостях.

"Украина не может просто молчать на аннексию полуострова, потому что это будет означать признание потери Крыма, — поясняет эксперт. — Одновременно нет пока четких механизмов, которые заставили бы Россию вернуть Крым Украине. И это понимают не только в Киеве".

Проблема, подчеркивает Тарас Семенюк, в том, что международное право, которое худо-бедно действовало после Второй мировой войны, не уважает ряд стран. И Россия — одна из них.

"Международное право должно обеспечивать всем равные права и защиту. Но на деле выходит иначе. И мировое сообщество не может заставить страну, которая оккупировала территорию другой, покинуть ее. Пример Кипра тому подтверждение. Он разделен годами — и пока не видно, каким образом можно заставить Турцию покинуть оккупированную ею территорию. То же и с Крымом. Но это не значит, что следует мириться. Украина готовит правовую базу и основу для осуждения действий России и возвращения территории в будущем. История доказала, что империи со временем распадаются", — резюмирует аналитик.

Ранее "Комментарии" исследовали вопрос поставки воды в Крым, чтобы узнать, дождутся ли жители аннексированного полуострова питьевой воды в 2021 году.

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