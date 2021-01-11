Поставки воды в Крым: дождутся ли жители оккупированного полуострова пресной воды в 2021 году

Из оккупированного полуострова Крым продолжают поступать тревожные новости о дефиците воды. Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что ждет Крым в 2021 году, и как Россия будет пытаться решить этот кризис.



Поставки воды в Крым. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Политическая составляющая вопроса о поставках воды в Крым

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен: "Чем хуже будет ситуация в оккупированном Крыму, тем лучше для мира и Украины. Краденое нужно возвращать. Дать туда воду – это значит помочь военной технике, военный базам оккупантов".

По словам Айдера Междабаева, самое понятное решение было озвучено еще в 2014 в телефонном разговоре Мустафы Джемилева (один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 гг, народный депутат Украины III- IX созывов) с президентом России Владимиром Путиным: "уберите войска и уберитесь с Крыма".

"Прекрасно, что водная блокада работает против РФ – и делает больно оккупантам. Всё, что против нашего врага – хорошо для нас", – считает журналист.

Он не исключает, что РФ может попытаться разрешить ситуацию как угодно, вплоть до военного вмешательства.

"Но мы не должны жить по принципу – как бы не разозлить Путина. Живя так, мы уже имеем медведчуковские каналы, загаженное российской пропагандой информационное поле. Имеем одну свергнутую власть и вторую, которую, похоже, будут тоже свергать, – подчеркивает Айдер Муждабаев. – Медийно у нас уже уничтожили Петра Порошенко, уничтожат и Владимира Зеленского. Кремлевские хотят поставить в Украине "своего", не понимая, что это уже невозможно… Подчеркиваю, от РФ можно ожидать всего, что угодно. С таким соседом всегда нужно быть готовыми к худшему, укреплять войска. И помнить, что русские никогда не выполняют договоренностей".

Россия обещает решить проблему

Политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли напоминает, что на итоговой пресс-конференции в декабре 2020 года президент РФ признал серьезность проблемы недостатка пресной воды в Крыму. А также то, что технология опреснения морской воды, о которой так много говорили в российских СМИ (а крымское руководство представляло ее как панацею от всех бед), таковой не является в силу экономической нерентабельности.

"Путин также заявил, что якобы были найдены огромные ресурсы пресной воды под Азовским морем. И что в ближайшее время благодаря технологическим инновациям и ее добычи проблема недостатка пресной воды в Крыму будет решена. Однако подобные заявления напоминают мне мультики про ракеты с ядерным реактором (преодолевающие американскую ПРО и падающие на Флориду) накануне выборов в РФ в 2018 году", – отмечает политолог.

Учитывая истощенность водных ресурсов степного Крыма, грозящую экологическую катастрофу и отсутствие времени и финансовых ресурсов, наиболее вероятным эксперту видится усиление давления на украинское руководство – с целью возобновления подачи днепровской воды в Крым.

"Если украинское руководство по-прежнему будет сохранять в этом вопросе жесткую позицию, возможно усиление давления уже военным путем. А именно – возобновление активных боевых действий на Донбассе оккупационными войсками, – прогнозирует Максим Яли. – Ведь сохранение даже шаткого перемирия на линии соприкосновения является едва ли не единственным достижением президента Зеленского за полтора года. И он им крайне дорожит".

Другой вариант, который не исключает первого – усиление экономико-политической дестабилизации с целью проведения досрочных парламентских выборов.

"Не секрет, что в украинском парламенте есть политические силы, готовые не только беспрекословно выполнить Минские соглашения по Кремлевскому сценарию, но и возобновить подачу пресной воды в Крым. Если социсследования будут показывать достаточную поддержку пророссийских сил для формирования коалиции и правительства, которое и принимает подобные решения, то приоритет будет отдан именно этому варианту", – считает политолог.

Вариант прямой военной агрессии РФ в Херсонской области со стороны Крыма, либо попытки пробить коридор на полуостров с ОРДЛО, Максим Яли считает маловероятным. Тем более – после победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Угроза введения полномасштабных санкций со стороны США и ЕС является сдерживающим фактором в условиях возможной второй волны коронакризиса, новых локдаунов, а значит и падения цен на нефть. Экономическая ситуация и внешние условия слишком сильно изменились для РФ с 2014 года, – подчеркивает эксперт. – Поэтому в таких условиях на прямую военную агрессию Кремль вряд ли решится. Но это не значит, что украинскому руководству не стоит готовиться к худшему сценарию развития событий".

Напомним, в оккупированном Крыму с нового года намерены начать строительство опреснительной установки. "Комментарии" выяснили у экспертов, реально ли решить водные проблемы полуострова без материковой Украины и какие ходы может использовать Россия, чтобы заставить Киев дать воду в Крым.

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