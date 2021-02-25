У Зеленского ответили на выпады Оксаны Марченко в его сторону

В Офисе Президента Украины ответили на заявление жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, против которой СНБО ввел санкции за финансирование терроризма. Она говорила, что в 2003 году помогла устроить Владимира Зеленского на телеканал "1+1". Заявление Марченко прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, передает издание "Украинские новости".

Фото: ОП

По словам Подоляка, Медведчук и Марченко живут в придуманном мире, где им кажется, что они решают судьбу всей страны и каждого её жителя, хотя это не так. Он отметил, что не стоит доверять тому, что говорят Медведчук и Марченко, особенно в тот момент, когда на их имущество и них самих были наложены санкции.

Советник главы ОП сказал, что Медведчук и Марченко было бы полезно вернуться в реальность и понять положение, в котором они оказались. Он подчеркнул, что они находятся в положении маргиналов, к словам которых не может быть никакого доверия.

Подоляк также заявил, что при помощи таких высказываний семья Марченко и Медведчука пытается раздуть любой скандал для того, чтобы отвлечь внимание и политизировать ситуацию вокруг, чтобы общество обсуждало не финансирование терроризма, а что-то иное.

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиком на оккупированных территориях.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала эксперта с каналов Медведчука по обвинению в государственной измене.

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