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У Зеленского ответили на выпады Оксаны Марченко в его сторону

Марченко говорила, что устроила Зеленского на канал 1+1

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента Украины ответили на заявление жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, против которой СНБО ввел санкции за финансирование терроризма. Она говорила, что в 2003 году помогла устроить Владимира Зеленского на телеканал "1+1". Заявление Марченко прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, передает издание "Украинские новости".

У Зеленского ответили на выпады Оксаны Марченко в его сторону

Фото: ОП

По словам Подоляка, Медведчук и Марченко живут в придуманном мире, где им кажется, что они решают судьбу всей страны и каждого её жителя, хотя это не так. Он отметил, что не стоит доверять тому, что говорят Медведчук и Марченко, особенно в тот момент, когда на их имущество и них самих были наложены санкции. 

Советник главы ОП сказал, что Медведчук и Марченко было бы полезно вернуться в реальность и понять положение, в котором они оказались. Он подчеркнул, что они находятся в положении маргиналов, к словам которых не может быть никакого доверия. 

Подоляк также заявил, что при помощи таких высказываний семья Марченко и Медведчука пытается раздуть любой скандал для того, чтобы отвлечь внимание и политизировать ситуацию вокруг, чтобы общество обсуждало не финансирование терроризма, а что-то иное. 

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиком на оккупированных территориях. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала эксперта с каналов Медведчука по обвинению в государственной измене.

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Источник: https://ukranews.com/news/758312-videootvet-oksany-marchenko-na-sanktsii-s-privetom-kvartalu-95-prokommentirovali-v-ofise-zelenskogo
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