Как США использует Украину в торговой войне с Китаем – эксперты

В Украине периодически возникает дискуссия о внешнем управлении и его влиянии на нашу экономику. Мол, правительство не принимает ни одного самостоятельно решения, всё навязано, мы только теряем, не приобретаем. Как в случае с теми же фактически отвергнутыми Украиной уже после заключения сделки китайскими инвестициями в Мотор Сич, отказом от оборудования Huawei и так далее. "Комментарии" спросили экспертов, действительно ли Украина не субъектна и используется теми же США как одна из площадок для торговой войны с Китаем и как изменить ситуацию.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Китай, действительно, впереди планеты всех по торговле с Украиной"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев считает, что в последнее время фактор лоббирования интересов наших западных партнеров в украинской политике существенно усилился — и стал приводить к ощутимым экономическим и социальным потерям.

"Прежде всего, речь идет, конечно, о сотрудничестве с Китаем. После наложения Владимиром Зеленским санкций на компанию Skyrizon, ранее купившей контрольный пакет акций завода "Мотор Сич", в СМИ уже появилась информация о том, что китайская сторона отказывается от закупок определенных видов украинской продукции. В ситуации, когда КНР является нашим крупнейшим торговым партнером и когда для украинской экономики важен каждый доллар от экспортных поступлений, данное обстоятельство способно нанести нам серьёзный ущерб", — уверен Даниил Богатырев.

Китай, действительно, впереди планеты всех по торговле с Украиной. В прошлом годы импорт из КНР составил в Украину $8,3 млрд (далее следуют Германия с $5,1 млрд и Россия с $4,6 млрд), а Украина экспортировала в Китай на $7,1 млрд (больше, чем куда либо). А теперь отношения между нашими странами, мягко говоря, натянутые. Более того, представители Китая подали в международный суд на Украину из-за ситуации вокруг "Мотор Сич". И ущерб оценили в $3,5 млрд.

"Ещё один пример лоббирования — отказ Украины от закупки китайской вакцины от коронавируса, о которой ещё в декабре сообщали наши чиновники, — продолжает Даниил Богатырев. — Если бы она была закуплена, вакцинация началась бы 15 февраля, как и было запланировано, а не почти на две недели позже. Как мы помним, тогда НАБУ возбудило уголовное дело по факту закупок китайской вакцины якобы по завышенным ценам. Но у нас многое закупается по завышенным ценам и большинство таких случаев НАБУ не волнуют. В данном случае, ведомство, на которое имеют большое влияние наши западные партнёры, скорее всего, стало инструментом лоббирования интересов британских фармацевтических корпораций, у дочернего предприятия одной из которых в Индии Украина и закупила вакцину в итоге".

"Украину точно не нужно называть полем боя между США и Китаем"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что из-за непродуманных или навязанных шагов, наша страна серьезно теряет в плане возможного сотрудничества с Китаем.

"Если, к примеру, США нужны были технологии Мотор Сичи, или же они не хотели, чтобы те попали в КНР, кто мешал украинской стороне (если она делает вид, что защищает собственные технологии), выставить "лот" на продажу? Насколько известно, китайцы заплатили за акционный пакет запорожского предприятия 250 млн долларов. Почему бы не предложить США купить то же самое, допустим, за 1 млрд? Тогда можно было бы, условно говоря, сохранить лицо перед китайцами. Объяснить: уважаемые, знаете, разница цен в 4 раза не позволила нам сделать выбор в вашу пользу; мы готовы в рамках половины этой суммы даже неустойку заплатить… Но ничего подобного не произошло", — подчеркивает эксперт.

По его словам, Украину точно не нужно называть полем боя между США и Китаем. Скорее – одним из маленьких, периферийных кусочков суши, где могут происходить какие-то события, которые теоретически могут трактоваться как часть не совсем дружественно взаимодействия между США и КНР.

"Печально, что теряя возможности углубления сотрудничества с Китаем, мы ничего не приобретаем в ракурсе расширения сотрудничества с США. Взять то же американское топливо Westinghousе для наших ядерных реакторов. Если бы речь шла об инвестициях, мы бы сейчас говорили не о его закупках, а о создании совместного предприятия на территории Украины — и производстве ядерного топлива из украинского же сырья", — говорит Юрий Гаврилечко.

По его мнению, чтобы ситуация изменилась, Украина должна стать субъектом политики, а не объектом.

"А чтобы стать субъектом политики, украинский истеблишмент должен, наконец, трансформироваться, эволюционировать в элиту. Без этого никаких изменений ситуации невозможно в принципе, — уверен эксперт. — Потому что истеблишмент — это всегда обслуга, а элита — это всегда патриоты. Обслуга же не бывает патриотичной".

Ранее стало известно, какая часть украинской экономикинаходится в тени.

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