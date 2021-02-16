В Кремле объяснили громкое заявление Путина о Донбассе

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление своего шефа Владимира Путина о том, что Россия "не бросит" Донбасс, которое он сделал во время закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ. Об этом Песков сообщает издание "ТАСС".

По словам Пескова, когда Путин говорил о том, что они не собираются бросать Донбасс, то имел в виду социальную помощь людям, которые там живут.

Спикер Кремля сказал, что российский лидер говорил о предоставлении помощи населению, прежде всего гуманитарной и социальной. Традиционно Песков вспомнил о поддержке русскоязычных.

Пресс-секретарь Путина сказал, что в Москве собираются в дальнейшем помогать тем, кто "лишился поддержки" со стороны Украины. Информацию о возможном "присоединении" оккупированных территорий к России Песков комментировать не стал, лишь сказал о том, что они продолжат запускать на Донбасс гуманитарные конвои.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" полуостров был "присоединен" к России. Оккупация Крыма не была признана Украиной и международным сообществом из-за нарушения норм международного права.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему договориться с Россией практически невозможно.

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