У Зеленского объяснили блокировку телеканалов Медведчука: "Инструмент пропаганды агрессора"

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
35860.74
ETH/USD
1519.98
LTC/USD
150.16
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Пресс-секретарь Президента Зеленского Юлия Мендель прокомментировала наложения санкций на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которые аннулировали лицензии на вещание телеканалов "112", "NewsOne" и "Zik", которые связывают с Виктором Медведчуком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Зеленский. Фото: ОП
По её словам, решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с Законом Украины "О санкциях", а также не является противоречащим законодательном полю Украины.
Она отметила, что СНБО и раньше накладывал санкции на граждан Украины, которые сотрудничали с врагом на временно оккупированных территориях.
Мендель заявила, что блокировка телеканалов из пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с ограничением свободы слова, которая является одной из главных ценностей Украины.
Она подчеркнула, что заблокированные телеканалы напрочь забыли о том, что такое свобода слова, проверка фактов или объективное освещение разных точек зрения.
Пресс-секретарь президента сказала, что телеканалы из пула Медведчука превратились в инструмент пропаганды страны-агрессора, которая нарушила границы и суверенитет Украины.
Она отметила, что уже подтверждено финансирование этих из России, которая использовала их в качестве инструмента в информационной войне против Украины.
По словам Мендель, телеканалы заблокированы для защиты национальной безопасности Украины. Она также призвала все украинские медиа придерживаться журналистских стандартов и избегать сотрудничества со страной-агрессором.
Ранее "Комментарии" сообщали о наложении санкций на самолеты Козака и Медведчука, на которых они летали в Россию.
Также читайте высказывание министра культуры Александра Ткаченко насчет блокировки каналов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости