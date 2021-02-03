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У Зеленского объяснили блокировку телеканалов Медведчука: "Инструмент пропаганды агрессора"

У Зеленского призвали медиа не сотрудничать со страной-агрессором

сегодня, 10:24
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь Президента Зеленского Юлия Мендель прокомментировала наложения санкций на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которые аннулировали лицензии на вещание телеканалов "112", "NewsOne" и "Zik", которые связывают с Виктором Медведчуком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

У Зеленского объяснили блокировку телеканалов Медведчука: "Инструмент пропаганды агрессора"

Зеленский. Фото: ОП

По её словам, решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с Законом Украины "О санкциях", а также не является противоречащим законодательном полю Украины.

Она отметила, что СНБО и раньше накладывал санкции на граждан Украины, которые сотрудничали с врагом на временно оккупированных территориях.

Мендель заявила, что блокировка телеканалов из пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с ограничением свободы слова, которая является одной из главных ценностей Украины.

Она подчеркнула, что заблокированные телеканалы напрочь забыли о том, что такое свобода слова, проверка фактов или объективное освещение разных точек зрения. 

Пресс-секретарь президента сказала, что телеканалы из пула Медведчука превратились в инструмент пропаганды страны-агрессора, которая нарушила границы и суверенитет Украины. 

Она отметила, что уже подтверждено финансирование этих из России, которая использовала их в качестве инструмента в информационной войне против Украины.  

По словам Мендель, телеканалы заблокированы для защиты национальной безопасности Украины. Она также призвала все украинские медиа придерживаться журналистских стандартов и избегать сотрудничества со страной-агрессором. 

Ранее "Комментарии" сообщали о наложении санкций на самолеты Козака и Медведчука, на которых они летали в Россию.

Также читайте высказывание министра культуры Александра Ткаченко насчет блокировки каналов. 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215836238497163&id=1781187626&__cft__[0]=AZWM2ad26BARJiRGUaAfOWo-xsR0IgXQs3Bjif3BQYG_-dnKka059BHLPUifMB1RO1-HeNLu4JTAQap2JaiZx1a5PKRgsxTOs-bXmmHSaZXl1TlcjOVum_-XgFdc7r5xe-Y&__tn__=%2CO%2CP-R
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