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"Информационный терроризм": в Кабмине рассказали, почему закрыли телеканалы 112, NewOne и Zik

"Решение давно назревало в обществе"

сегодня, 09:49
Автор:

Гриниченко Дима

Министр культуры и информационной политики Украины прокомментировал санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которые аннулировали лицензии каналов "112", "NewsOne" и "Zik". Он назвал причину принятия решения и сказал, что решение давно назревало в украинском обществе, написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Информационный терроризм": в Кабмине рассказали, почему закрыли телеканалы 112, NewOne и Zik

По его словам, причиной закрытия телеканалов стал информационный терроризм и инструменты пропаганды Кремля в Украине, которые угрожают национальной безопасности.

Он также отметил многочисленные фейки, нарушения этики и журналистских стандартов на этих телеканалах.  

Министр культуры высказал мнение, что в Москве уже готовят методички по поводу "ограничения свободы слова" и "уничтожения свободной прессы". 

Ткаченко заявил, что эти телеканалы являются не обычными телевизионными вещателями, а настоящей иностранной пропагандистской машиной, которая была сформирована Москвой, а журналисты стали настоящими солдатами Кремля.

Министр сказал, что решение СНБО является ассиметричным ответом на ежедневные информационные атаки на свободу и независимость Украины. 

Ткаченко сказал, что наложение санкций стало логическим завершение работы Временной следственной комиссии ВР, в которой он принимал участие, когда был народным депутатом.

Министр подчеркнул, что свобода слова и права человека являются ключевыми для Украины, он отметил, что их необходимо защищать, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности и безопасности граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему спикер Рады Дмитрий Разумков не поддержал санкции против каналов Медведчука

Также читайте о наложении санкций на самолеты Козака и Медведчука, на которых они летали в Россию.


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Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/517
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