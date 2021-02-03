"Информационный терроризм": в Кабмине рассказали, почему закрыли телеканалы 112, NewOne и Zik

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Гриниченко Дима
Министр культуры и информационной политики Украины прокомментировал санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которые аннулировали лицензии каналов "112", "NewsOne" и "Zik". Он назвал причину принятия решения и сказал, что решение давно назревало в украинском обществе, написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, причиной закрытия телеканалов стал информационный терроризм и инструменты пропаганды Кремля в Украине, которые угрожают национальной безопасности.
Он также отметил многочисленные фейки, нарушения этики и журналистских стандартов на этих телеканалах.
Министр культуры высказал мнение, что в Москве уже готовят методички по поводу "ограничения свободы слова" и "уничтожения свободной прессы".
Ткаченко заявил, что эти телеканалы являются не обычными телевизионными вещателями, а настоящей иностранной пропагандистской машиной, которая была сформирована Москвой, а журналисты стали настоящими солдатами Кремля.
Министр сказал, что решение СНБО является ассиметричным ответом на ежедневные информационные атаки на свободу и независимость Украины.
Ткаченко сказал, что наложение санкций стало логическим завершение работы Временной следственной комиссии ВР, в которой он принимал участие, когда был народным депутатом.
Министр подчеркнул, что свобода слова и права человека являются ключевыми для Украины, он отметил, что их необходимо защищать, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности и безопасности граждан.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему спикер Рады Дмитрий Разумков не поддержал санкции против каналов Медведчука.
Также читайте о наложении санкций на самолеты Козака и Медведчука, на которых они летали в Россию.
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