У Ермака в 5 раз больше штатных советников, чем у Зеленского тех, кто "советует" вне штата - КИУ

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
У Зеленского на пару с главой его офиса 23 советника. При чем большая часть из них – подчиненные Андрея Ермака. По информации, полученной Комитетом избирателей Украины от ОП, на конец ноября у главы ОП насчитывалось 19 советников, в то время, когда у главы украинского государства Владимира Зеленского только 4, и все они не состоят в штате аппарата Президента.
Советники Ермака, напротив, входят в штат управления ведомства и получают зарплату за свою деятельность. Но тот факт, что в ответ на запрос КИУ указано, что информация о проведении заседаний группы советников Президента Украины отсутствует, может свидетельствовать о том, что совещания вообще не проводились, а значит сама структура советников не работает.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент Зеленский высказался по случаю Дня местного самоуправления в Украине сегодня, 7 декабря. По словам главы государства, децентрализация позволила увеличить местные бюджеты в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно — сотни миллиардов гривен. А местные власти получили новые полномочия.
Кроме того, портал сообщал о том, что Владимир Зеленский планирует отменить налоги для предпринимателей и компенсировать им убытки в случае введения тотального карантина в Украине из-за пандемии.
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сегодня, 16:24
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// Турция не уступит Греции Средиземное море - Эрдоган.............================MU TREBUEM TRANSFORMATSUI EVROSOIUZA V //////////SSE////////////===SOEDINENNUE STRANU EVROPU........=============MU TREBUEM REALIZATSUI BRIUSSEL''SKIX GUMANISTICHESKIX MONOPOLIARNUX ANTIDESTRUKTIVISTKIX IDEALOV===DEMOKRATICHESKIX V 27 STRANAX EVROPU........==========MU TREBUEM VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA.........===========MU TREBUEM RAZVIVAT'' V 27=MI STRANAX ES 60=TI PROTSENTNOE OTECHESTVENNOE VUSOKOTEXNOLOGICHESKOE POTREBLENIE UCHITUVAIA SPETSUFIKU I VOZMOSHNOSTI EVRO=STRAN.......=========MU TREBUEM RAZVIVAT'' 40=KA PROTSENTNUI IMPORTNUI TOVAROPOTOK V 27=MI EVRO=STRANAX......=========MU TREBUEM VOZVRASHENIIA BRITANI V ES.......=========DSHONSONA V OTSTAVKU.......========MU TREBUEM SMENU DIKTATOROV MERKEL'' I ERDOGANA NA DEMOKRATICHESKIX PROBRIUSSEL''SKIX LIDEROV TSENIASHIX INTEGRATSUONNUE BRIUSSEL''SKIE VOZMOSHNOSTI NEMETSKOGO I TURERSKOGO NARODOV.......SREDIZEMNOE MORE DOLSHNO OBESPECHIVAT'' PROTSVETANIE GRECHESKOGO TURETSKOGO I VSEX NARODOV ZAVISIMUX OT =SREDIZEMNOMORSKIX EKONOMICHESKIX OTNOSHENII........=========MU PRIZUVAEM OB''EDINIAT'' CHELOVECHESTVO OSTRO NUSHDAIUSHEESIA V VECHNOM MIRE DEMOKRATII I PROTSVETANII........============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить OBZ сегодня, 16:01 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// Зеленский оценил реформу децентрализации в Украине.........UKRAINSKIE VLASTI DOLSHNU PRAVOTSUROVAT'' NA VZIATKI VSEX CHINOVNIKOV I BIZNESNESMENOV PLATIASHIX PRI PERVOM PRESTUPLENII KRUPNUI SHTRAF===ETO BIZNESMENU A CHINOVNIK SRAZU UVOL''NIAETSIA......A ZAMECHENNUE V SISTEMATICHESKOM VOROVSTVE DOLSHNU SIDET'' V TIUR''ME I PLATIT'' POSHUZNENNUI SHTRAF UKRAINSKOMU NARODU===DEMOKRATICHESKOMU GOSUDARSTVU.......VLAST'' PRAVIASHEI PARTII DOLSHNA BUT'' SIL''NA I MGNOVENNA NA ISPOLNENIE RESHENII V KIEVE I NA MESTAX.......===========MU TREBUEM LIUSTRATSUI PUTINISTOV......========MU TREBUEM DEPORTATSUI AGRESSIVNUX PUTINISTOV V ZONU =SVOEI PUTINSKOI MECHTU= V =LDNR=.......========MU TREBUEM DEOLIGARXIZATSUI===OTDELENIIA BIZNESA OT VLASTI.........=========MU TREBUEM SOZDANIIA INSTITUTA =STANDARTIZATSUI= PRAVITEL''STVA NOVOGO TIPA SOTRUDNICHAIUSHEGO NAPRIAMUIU S BIZNESMENAMI BIUTSHETNIKAMI I NAEMNUMI RABOTNIKAMI RESHAIA SUSHNOSTNO ODNO===ETO STANOVLENIE EDINOI GARMONICHNO RAZVITOI DEMOKRATICHESKOI UKRAINU..........==========MU PRIZUVAEM K REALIZATSUI KONKURENTNOI POLITICHESKOI MIROLIUBIVOI BOR''BU MESHDU GOSPODINOM VLADIMIROM ZELENSKIM I OPPOZITSUONNUM LIDEROM GOSPOSHOI IULIEI TIMOSHENKO........A UKRAINSKII NAROD DOLSHEN RESHAT'' KTO VOZ''MET VLAST'' V 2021=2022=2023 GODAX I DALEE........TAKOVA DEMOKRATIIA===EDINSTVO I BOR''BA SINERGICHESKIX GUMANISTICHESKIX PROTIVOPOLOSHNOSTEI NEREALIZOVANNAIA V MALEISHEI STEPENI V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE.........============VLADIMIR ZELENSKII.....IULIIA TIMOSHENKO===VLASTNO=OPPOZITSUONNUI FUNDAMENT UKRAINSKOGO NARODA USTREMLENNOGO K STANOVLENIIU ISTINNOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI......
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сегодня, 16:21
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// Путін запевнив Меркель, що готовий продовжувати роботу в "нормандському форматі"...........=============MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA PREKRATIT'' NEMEDLENNO UBIVAT'' NA DONBASSE UKRAINTSEV ROSSIIAN A TAKSHE PREDSTAVITELEI DRUGIX NARODOV........===========MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA NEMEEDLENNOI LIKVIDATSUI =LDNR= I =PUTINSKOGO KRUMA= PRESTUPNUX ITOGOV NEDORAZVITOGO SISTEMNOGO UPRAVLENIIA ROSSII PORODIVSHEI OCHEREDNOGO DEMONA ZAXVATIVSHEGO VLAST'' VLADIMIRA PUTINA........=========MU TREBUEM VOSTANOVLENIIA UKRAINSKOI TERRITORIAL''NOI TSELOSTNOSTI SVOBODNOI OT VLIIANIIA IDEOLOGII PUTINIZMA===ABSOLIUTNOGO VSEPLANETARNOGO ZLA.......=======MU TREBUEM SMENUI PUTINSKOGO FASHUSTKOGO RESHUMA NA GUMANISTICHESKOE PRAVLENIE NOVOGO PREZIDENTA GOSPODINA GARRI KASPAROVA........=========MU TREBUEM USHESTOCHENIIA SANKTSUI NAPRAVLENNUX PROTIV LICHNO PUTINA I KREMLEVSKOGO ANTISLAVIANSKOGO ANTIROSSIISKOGO ANTIUKRAINSKOGO OKRUSHENIIA........==========MU TREBUEM LIKVIDATSUI PUTINSKIX VIZITOV V EVROSOIUZ V USA V ZAPADNUI MIR........===========LIKVIDATSUIA IDEOLOGII PUTINIZMA===VELICHAISHEE BLAGO DLIA VSEX STRAN I NARODOV........
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сегодня, 16:20
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// В Кишиневе проходит акция протеста. Выйти на улицу призвала избранный президент Майя Санду..........KOLONII A ETO 190=STO STRAN DOLSHNU ISPOVEDOVAT'' 2=DVA KURSA===ETO BRIUSSEL''SKII VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII GUMANISTICHESKII ANTIDESTRUKTIVISTKII ISTINNO DEMOKRATICHESKII VEKTOR A TAKSHE NEOBXODIMO OPIRAT''SIA NA PARADIGMU OSVOBOSHDENIIA OT VLIIANIIA VSEX =POLITSENTRICHNUX IMPERII=.......BRIUSSEL''SKOGO DEMOKRATICHESKOGO PROGRESSA NE SUSHESTVUET===ON===GUMANISTICHESKII VSEPLANETARNUI PROGRESS NIVELIROVAN FASHUSTKIMI GEGEMONISTICHESKIMI ZAXVATNICHESKIMI PRAVIASHIMI KRUGAMI MOSKVU PEKINA DELI BERLINA PARISHA LONDONA I VASHUNGTONA.........VOT TAKOI MRACHNUI MNOGOPOLIARNUI SATANINSKII REAL SUSHNOSTNO NE IZMENIVSHUISIA ZA 2000 LET OT KAZNI XRISTOVA===SAMOGO DOBROGO CHELOVEKA===PRARODITELIA STANOVLENIIA DOBROGO ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA........NE XOTIAT EGOISTU===PUTIN TRAMP TSZUN''PIN MERKEL'' MAKRON DSHONSON SOZDAVAT'' EDINOE DOBROE CHELOVECHESTVO LIKVIDIROVAVSHEE POLITICHESKUIU EKONOMICHESKUIU KUL''TURNUIU RELIGIOZNUIU MILITARISTICHESKUIU TERRITORIAL''NUIU I NATSUONAL''NUIU PROBLEMATIKU........NIKTO NE XOCHET DASHE OB''EDINIT'' XRISTIAN ZADEISTVUIA RELIGIIU VOOBSHE KAK =OPIUM DLIA BEDNUX= OBIAZANNUX POTERPET'' =NEMNOGO= DO SAMOGO KONTSA FIZICHESKOGO SUSHESTVOVANIIA ETO ZEMNOE BUTIE NAPOLNENNOE STRAXOM BESPRAVIEM BEDNOST''IU VRASSHDOI VOINOI I NASUIL''STVENNOI SMERT''IU........ESLI VU PROSHULI DO STAROSTI I VAS NE UBILI TO ETO NE NORMA A VEZENIE A RAN''SHE LIUDI 500 1000 LET NAZAD VOOBSHE NE DOSHUVALI DO STAROSTI POGIBAIA OT BOLEZNEI VOIN I BUTOVOGO NASILIIA.........=========MOLDAVSKII UKRAINSKII BELORUSSKII ROSSIISKII NARODU===OB''EDINIAITES'' NA MENTAL''NOM PROGRESSIVNOM DEMOKRATICHESKOM NEZAVISIMOM UROVNE PROTIV PUTINA MERKEL'' MAKRONA TRAMPA =PRONIZUVAIUSHIX = VAS IMPERIALIZMOM KOLONIALIZMOM OLIGARXIZMOM KORRUPTSUEI AVTORITARIZMOM SEPARATIZMOM TERRORIZMOM NATSUONAL=SHOVINIZMOM KOMUNIZMOM PREVRATIVSHUX SLAVIANSKII REGION V OTSTOINOE VUROSHDAIUSHEESIA BOLOTO.........KIEV===ETO BESTSENNUI BRILIANT===ANTIIMPERIALISTICHESKAIA REGIONAL''NAIA STOLITSA SLAVIANSKOGIO MIRA TSENIASHEGO BUDUSHIE BRIUSSEL''SKIE NADGOSUDARSTVENNUE UPRAVLENCHESKIE ISTINNO DEMOKRATICHESKIE GLOBAL''NUE IDEALU........VU CHITAETE SEICHAS O NASTOIASHEM DEMOKRATICHESKOM SOVERSHENSTVOVANII CHELOVECHESTVA A PUTIN =GONIT POLIT=PURGU= RASCHITANNUIU NA PERIOD PRESTUPNOI SHUZNI I VLASTI PUTINISTICHESKOGO RASHUSTKOGO FIURERA.........=========OB''EDINIAITES'' SLAVIANE VOKRUG GORODA KIEVA===VASHEI ISTINNOI DOBROI STOLITSU........DOSTOINUI PREKRASNUI SKROMNUI NEVELICHESTVENNUI NEVUSOKOMERNUI KIEV===DUSHA I SERDTSE SLAVIANSKOGO MIRA USTREMLENNOGO K STANOVLENIIU ISTINNOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI......... Ответить 0 0 OBZ 6 дек. 2020 г., 18:09:27 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// Сегодня проходит второй тур выборов мэра Кривого Рога...........============UKRAINTSU===VU DOLSHNU IZBIRAT'' APOLITICHNOGO MERA GORODA I OBLASTI ISPOLNIAIUSHEGO EKONOMICHESKIE PRIKAZU GLAVU PRAVIASHEI PARTII A TAKSHE SILOVUE PRIKAZU POSLE RESHENIIA SUDA BESPARTIINOGO PREZIDENTA GLAVNOKOMANDUIUSHEGO SILOVUMI STRUKTURAMI.......PROBUV MAKSIMUM 2=DVA SROKA 10=AT'' LET NA MERSKOM POSTU ETOT CHELOVEK MOSHET NACHAT'' POLITICHESKUIU KAR''ERU VSTUPIV V LIUBUIU IZ KIEVSKIX TSENTRAL''NUX PARTII UPRAVLIAIUSHIX I KONTROLIRUIUSHIX VSE REGIONU UKRAINU........VSE MESTNUE POLITICHESKIE VUBORU I PARLAMENTU DOLSHNU UITI V PROSHLOE.......POSMOTRITE NA ISPANIIU===TAM DAVNO DOLSHNU BULI REALIZOVAT'' VUSHEPREDLOSHENNOE DLIA POLITIKO=EKONOMICHESKOGO UKREPLENIIA ISPANSKOGO KOROLEVSTVA.......Порт под Одессой продолжает бить рекорды........V UKRAINE NICHEGO PROGRESSIVNOGO =DLIA NARODA= NE PROISXODIT.......V UKRAINE OLIGARXI RAZOV''IUT PORTU I POSTAVIAT TUSIACHI PREDPRIIATII A UKRAINTSU===IZBIRATEL''NOE DEM=BOL''SHUNSTVO OSTANUTSIA BESPRAVNUMI I SAMUM NIZKOOPLATNUM KREPOSTNUM SKOTOM VUSHUVAIUSHIM NA 200=300 EVRO=DOLLAROV V MESIATS........SDELAITE TAKUIU ZARPLATU V USA V BRITANII V GERMANII =LIUDIAM= TAK ETI LIUDI USTROIAT SAMUE BESPOSHADNUE REVOLIUTSUI V ZAPADNOM MIRE TREBUIA DOSTOINUX USLOVII DLIA =SUSHESTVOVANIIA=......A V POST=REVOLIUTSUONNOI RABSKOI OLIGARXICHESKOI UKRAINE VSE TIXO I STABIL''NO===OLIGARXI POSADILI NA TRON OCHEREDNUIU SVOIU KUKLU===PREZIDENTA ZELENSKOGO OTSTAIVAIUSHEGO INTERESU 100=SOTNI BOGACHEI =IDUSHIX= V RUSLE KOLONIAL''NOI DOKTRINU DIKTUEMOI PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM I TRAMPOM................Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье?..........PROIZOSHLO VOPIIUSHEE===NATO FAKTICHESKI PODDERSHAL FASHUSTKUIU DIKTATORSKUIU NATSU=SHOVINISTICHESKUU ORBANOVSKUIU PRESTUPNUIU VENGRIIU OTLICHAIUSHUIUSIA OT PRESTUPNOI PUTINSKOI ROSSII LISH'' =MASSHTABAMI PRESTUPLENII=.........=========UKRAINTSU===VNIMATEL''NO SMOTRITE CHTO PROISXODIT===PUTIN MERKEL'' MAKRON IMPERSKI ZAXVATNICHESKI OLIGARXICHESKI SRASHENU I POSMOTRITE VO CHTO PRAVRASHEN SLAVIANSKII MIR===V KROVOTOCHASHUIU KLOAKU VONIAIUSHUIU DER''MOM NISHETU BESPRAVIIA VRASHDU VOINU I NASIL''STVENNOI SMERTI........NE VER''TE DESHEVOI EVRO I PUTINSKOI PROPAGANDE===NATO FAKTICHESKI RASKOLOT I BREXIT DOKAZUVAET ETO......TAKSHE EKSPERIMENT EVRO=OB''EDINENIIA STRAN NA PROGRESSIVNOI RAVNOPRAVNOI DEMOKRATICHESKOI OSNOVE POTERPEL POLNUI KRAX.......SOVREMENNUE VUSOKOTEXNOLOGICHESKIE NATSUSTU GERMANII I FRANTSUI PORABOTILI BOL''SHUNSTVO STRAN EVROSOIUZA SOZDAV BERLINSKUIU VUSOKOMERNUIU UPRAVLENCHESKUIU GEGEMONIIU.........USA I BRITANIIA TAKSHE BOL''NU IMPERIALISTICHESKIM VERXOVENSTVUIUSHIM VUSOKOMERIEM I DSHO BAIDEN NAVRIADLE IZMENIT PAGUBNOE =STATUS QVO= ZAPADNOGO XISHNICHESKOGO MIRA A ROSSIIA I KITAI NICHEM NE OTLICHAIUTSIA SUSHNOSTNO OT ZAPADNUX TIASHELOVESNUX STRAN NAUCHIVSHUXSIA LISH'' POVERXNOSTNOI =LICHNOSTNOI PSEVDODEMOKRATII=........ELITU USA BRITANII GERMANII LIUBIAT CHTOBU IXNIE SOIUZNIKI BULI IXNIMI KOLONIIAMI===TAKOVU POL''SHA CHEXIIA SLOVAKIIA ISPANIIA VENGRIIA RUMUNIIA A USHE LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I OBIAZATEL''NO SLAVIANSKIE PLEMENA=== RABU ZAPISANU V VECHNUE 3=TRET''ESORTNUE MARIONETOCHNUE ANKLAVU........I ETO VSE REALIZUETSIA===SKORO 100=STO MILIONOV BESHENTSEV V GOD BUDUT SHTURMOVAT'' ZAPADNUI MIR NAPICHKANNUI NARKOTOI I PSEVDODEMOKRATICHESKIM VUROSHDENIEM........Президент поздравил военных с Днем ВСУ.........ZA GEROICHESKIMI SVOBODOLIUBIVUMI SPINAMI UKRAINSKIX VOINOV ORUDUET BANDA===PUTINISTU NA MESTAX I V KIEVE SHASHDUSHIE TOTAL''NO ZAXVATIT'' VLAST'' PROVOZGLASIV ROSSIIU SVOIM STRATEGICHESKIM DRUGOM I SOIUZNIKOM........LIKVIDATOR SLAVIANSKOGO MIRA PUTIN VKLADUVAET OGROMNUE DEN''GI V =GEOPOLITICHESKII RAZVOROT= UKRAINU V =OB''IATIIA FASHUSTKOGO DIKTATORSKOGO KREMLIA=........PUTIN ZADEISTVUET IZBIRATEL''NUI PARLAMENTSKII KAK BU DEMOKRATICHESKII INSTRTUMENTARII V SLAVIANSKOM MIRE CHTOBU SBEREGAT'' AVTOZAKOVSKUIU DIKTATURU OLIGARXIZM KOMMUNIZM NATSUIONAL=SHOVINIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM I UKRAINSKIE POLIT=STRUKTURU =ZA SHUZN''= =ZA BUDUSHEE= =PARTIIA SHARIIA= =VOZROSHDENIE= =NASH KRAI= =MORSKAIA PARTIIA= =DOVERIAI DELAM= A TAKSHE CHASTICHNO =SLUGA NARODA= IAVLIAIUTSIA PROVODNIKAMI PUTINSKOGO PRESTUPNOGO KURSA NESOVMESTIMOGO SO STANOVLENIEM DEMOKRATII V STRANAX EXS=USSR.........PUTINIZATSUIA UKRAINU NABIRAET OBOROTU I POROSHENKO I ZATEM ZELENSKII FAKTICHESKI PODDERSHUVAIUT RAZVITIE EXS=REGIONALIZMA V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE.......TSUNICHNOMU ZAPADU NUSHEN OT PUTINA GAZ TRANZITNO PROXODIASHI CHEREZ UKRAINU IZOLIATSUIA KOTOROI OT ROSSII MOSHET PRIVESTI K LIKVIDATSUI TRANZITNOGO GAZOPROVODA POETOMU BERLIN I MOSKVA VERSHAT KURS RAZVOROTA UKRAINU V GEO=ORBITU VLIIANIIA PUTINSKOGO KREMLIA......UKRAINU INTEGRIRUIUSHUIUSIA KUDA UGODNO OSHUDAET KOLONIAL''NOE 3=TRERT''ESORTNOE RABSTVO POETOMU DLIA PRAVIASHIX OLIGARXO=KRUGOV MOSKOVII I BERLINII VASHNEE SBERECH'' GAZOVUI TRANZIT I LIUBUIU TORGOVLIU S KREMLEM ZADEISTVUIA EXS=REGIONAL''NOE DVISHENIE PRIXOD KOTOROGO K VLASTI UKREPIT TRANZITNUIU I TORGOVUIU KOLONIAL''NUIU ROL'' UKRAINU===ETO SAMOE VASHNOE VIDIAT V UKRAINE MOSKVA I BERLIN........MOSHNO TORGOVAT'' S ROSSIEI KAK ETO TSUNICHNO DELAET ZAPAD VUGODNO ISPOL''ZUIA DEN''GI DLIA UKREPLENIIA POLITICHESKOI DEMOKRATICHESKOI NEZAVISIMOSTI POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINU...... NO OCHEREDNAIA MARIONETKA VNESHNIX I VNUTRENNIX PORABOTITEL''NUX SIL===ZELENSKII POZDRAVLIAET UKRAINSKIX VOINOV S PRAZDNIKOM ODNOVREMENNO LOIAL''NO NABLIUDAIA ZA RASTUSHIM PROPUTINSKIM POLIT=GNOINIKOM V POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINE......=========UKRAINTSU===NEUSHELI MARIONETKI KREMLIA BUNDESTAGA I GOSDEPA DOLSHNU VSEGDA PRIXODIT'' K VLASTI V UKRAINE===POROSHENKO ZELENSKII===KTO SLEDUIUSHII===IURII BOIKO MEDVEDCHUK ILI NOVINSKII A MOSHET SHARIIA PRIVEZUT IZ LITVU NA PREZIDENTSTVO V UKRAINU===BERLIN OXOTNO DAET UBESHUSHE PUTINISTAM A NAD GUMANISTICHESKIMI ISTINNO BRIUSSEL''SKIMI POLITIKAMI BERLIN SADISTKI IZDEVAETSIA....... ...........========UKRAINTSU===TREBUITE V 2021 GODU PREZIDENTSKIX I PARLAMENTSKIX VUBOROV.......TREBUITE PRIXODA K VLASTI PROUKRAINSKOI POLIT-SILU /////////BAT''KIVSHUNA//////// LIDER KOTOROI IULIIA TIMOSHENKO ISKRENNE AKTSENTIRUET VNIMANIE NA PRESTUPNUIU DEIATEL''NOST'' V UKRAINE IMPERSKIX PORABOTITEL''NUX SIL ROSSII GERMANII USA KITAIA.......BUD''TE SVOBODNUMI UKRAINTSU OT =VSEX IMPERII=........MONOPOLIARNUI CHELOVECHNUI BRIUSSEL''===ETO IDEALISTICHESKAIA SVETLAIA MECHTA REALIZATSUIA KOTOROI ZABLOKIROVANA SATANINSKIMI MRAZIAMI===PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM DSHONSONOM TRAMPOM...........=========IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021.......==========S PRAZDNICHNUM DNEM VSY......... Ответить 0 0 OBZ 6 дек. 2020 г., 21:22:36 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Во время голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали больше 90 нарушений..............На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от ОПЗЖ Павлов, - данные экзитпола..........UKRAINSKIE =VUBORU= ===ETO IGRA V PSEVDODEMOKRATIIU POSREDSTVOM KOTOROI K VLASTI VSEGDA PRIXODIAT OLIGARXI I VSE BOL''SHE I BOL''SHE PUTINISTU.........ANTIUKRAINSKAIA STRUKTURA =ZA SHUZN''= ===ETO POLIT=DOCHKA =EDINOI fashustkoi ROSSII= POSREDSTVOM =VUBOROV= USTREMLIAET UKRAINSKII NAROD TUDA===V PUTINSKUIU ROSSIIU GDE NIKAKIX =VUBOROV= ABSOLIUTNO NE SUSHESTVUET........=VUBORU= V UKRAINE===ETO FAL''SIFIKATSUONNAIA SHURMA I FIKTSUIA===OLIGARXI VORU PUTINISTU===KOLONIAL''NUE MERZOSTI VNAGLUIU PRAVIAT UKRAINOI PRIKRUVAIAS'' =DEMOKRATICHESKIMI VUBORAMI= NEKIM =UVASHENIEM NARODA= NAPRAVLIAIUSHEGO SEBIA V BEZDNU AVTOZAKOVSKOGO BESPRAVNOGO RASHUZMA===ADSKOI GREMUCHEI SMESI SATANISKOGO PUTINSKO=ZIUGANOVSKO=SHURINOVSKOGO DIKTATA 20 LET URODUIUSHEGO I KALECHASHEGO ROSSIIU........PREDATEL'' POROSHENKO LOIAL''NO PODDERSHAL UKREPLENIE PUTINIZMA V POST=REVOLIUTSUONOI UKRAINE POTOMU CHTO EDINUI IMPERSKII SINDIKAT===PUTIN MERKEL'' MAKRON DAVILI NA UKRAINSKIE VLASTI.......A TO CHTO POROSHENKO KAK =GEROI= RAZVIVAL UKRAINSKUIU ARMIIU TO ETO POZVOLIALOS'' OSUSHESTVIT'' UKRAINE KAK KOLONII SOZDAIUSHEI LOKAL''NOE PROTIVOSTOIANIE BEDNUX NARODNUX UKRAINSKIX I ROSSIISKIX MASS UPRAVLIAEMUX BOGEMNUMI IMPERSKIMI ELITARNUMI KRUGAMI BOGATOE RAFINIROVANNOE MEN''SHUNSTVO KOTORUX===ROSSIISKOE UKRAINSKOE NEMETSKOE FRANTSUZSKOE AMERIKANSKOE SHADNO TORGOVALO I TORGUET DRUG S DRUGOM........STANOVLENIE UKRAINSKOI ARMII KAK CHASTI NEZAVISIMOI DEMOKRATICHESKOI UKRAINSKOI FORMATSUI===ETO MIF===POROSHENKO IMEL ZADANIE SOXRANIT'' UKRAINU KAK KOLONIIU I ON VUPOLNIL ETOT PRIKAZ......A PREZIDENT ZELENSKII===ETO PREDSTAVITEL'' SAMOI OLIGARXICHESKOI PRAVIASHEI PARTII A PO DRUGOMU V BURSHUAZNOI ANTINARODNOI UKRAINE BUT'' NE MOSHET......GONGADZE UBILI.......SHEREMETA UBILI===OLIGARXI BDITEL''NO SLEDIAT ZA OPASNUMI DLIA NIX LIDERAMI I POLIT=SILAMI........UKRAINSKIE VOINU===NAICHISTEISHUI OPLOT UKRAINSKOGO NARODA POGRUSHAEMOGO DESTRUKTIVNUMI PRESTUPNUMI ELEMENTAMI V REGRESSIVNOE PROSHLOE STREMIASHEESIA BUT'' NASTOIASHIM I DASHE BUDUSHIM SLAVIANSKOGO I VSEGO MIRA===ETO POLITSENTRIZM GEGEMONIZM IMPERIALIZM KOLONIALIZM OLIGARXIZM MILITARIZM AVTORITARIZM KORRUPTSUONIZM SEPARATIZM TERRORIZM NATSU=SHOVINIZM PUTINIZM EXS=REGIONALIZM MERKELIZM MAKRONIZM TRAMPIZM===PARAZITIZM===SATANIZM NESOVMESTIMUI SO STANOVLENIEM BRIUSSEL''SKOI GUMANNOI VSEMIRNOI TSUVILIZATSUI......... PONIMAETE==V 20 VEKE ONI===CHERCHIL'' RUZVEL''T STALIN GITLER NAZUVALI DRUG DRUGA VRAGAMI A TEPER'' V 21 VEKE IX VSEX NOVUX PRAVITELEI===PUTINA TSZUN''PINA TRAMPA MERKEL'' MAKRONA DSHONSONA NUSHNO NAZUVAT'' VRAGAMI NOVOGO CHELOVECHNOGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO MIRA KOTORUI VUSHE BLAGORODNEE I GORAZDO PROGRESSIVNEE USHERBNUX USTOEV SBEREGAEMUX PREDSTAVITELIAMI EGOISTICHESKIX KONTINENTAL''NUX TSENTROBESHNUX UPRAVLENCHESKIX EPITSENTROV........MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII MIROPORIADOK BUDET SUSHESTVOVAT'' VSEGDA===VSE CHELOVECHESKOE BUDUSHEE NO SEICHAS PRIXODITSIA DOKAZUVAT'' ETOI DESTRUKTIVNOI =PULI= =PLESENI= MARAIUSHEI GUMANISTICHESKII PROGRESS CHELOVEHESTVA CHTO ONA =PUL''= I =PLESEN''= EST'' POLITICHESKAIA REGRESSIVNAIA GRIAZ''........BUDUSHEE PREKRASNO GUMANNO MILOSERDNO I SOSTRADATEL''NO.......IA TAK PISHU POTOMU CHTO XOCHU CHTOBU MOI I VASHU DETI VNUKI PRAVNUKI PRAPRAVNUKI I 1.000.000 MILION A MOSHET I MILIARD RAZ POKOLENII PRAPRAVNUKOV SHULI V VECHNOM CHELOVECHNOM ZEMNOM EDINOM MIRE.......=============ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить 0 0 OBZ 7 дек. 2020 г., 11:10:22 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// В мире увеличился объем продаж вооружений.........США залишаються лідерами на світовому ринку озброєнь, – звіт SIPRI..........США при Байдене будут продолжать поставку оружия Украине, - Кулеба..........USA REALIZOVALI NA SVOEI TERRITORII PREKRASNUIU IDEIU===ETO ////////////SOEDINENIE SHTATOV////////// NO EKSPORTIROVAT'' ETU IDEIU PO VSEMU MIRU IMPERIALISTICHESKII ZAXVATNICHESKII OLIGARXAT USA NE STAL.........EKSPORT VSERAZOBSHAIUSHEGO ORUSHUIA VOT CHTO INTERESUET I OPREDELIAET STRATEGIIU POVEDENIIA VOENNUX BIZNESMENOV USA PREVRATIVSHUX S DRUGIMI STRANAMI TIASHELOVESAMI NASHU PLANETU V MILITARISTICHESKUIU KLOAKU SAMOUNICHTOSHENIE KOTOROI ETO VOPROS VREMENI..........========VOT POETOMU UKRAINTSU BUL REALIZOVAN BREXIT===OLIGARXAT USA PONIAL ODNU PROGRESSIVNUIU ISTINU===PRI NAXOSHDENII BRITANII V EVROSOIUZE VOPROS SOZDANIIA /////////SOEDINENNUX STRAN EVROPU///////// NEOTVRATIM A PODOBNOE BLAGO POLNOST''IU IZMENIT===NACHNET IZMENIAT'' PARAZITICHESKII UKORENIVSHUISIA POLITSENTRICHNUI VARVARSKII MIROPORIADOK.......=DEMOKRATU= V USA =LIPOVUE= ONI =KOSIAT= POD DEMOKRATOV VERNO SLUSHA IMPERIALIZMU GEGEMONIZMU OLIGARXIZMU I MILITARIZMU.......A KTO PRISHEL K VLASTI POSLE =GOVORLIVOGO DEMOKRATA= OBAMU NESPOSOBNOGO UNICHTOSHUT'' ANTIDEMOKRATICHESKII OLIGARXIZM===OLIGARX USA TRAMP NENAVIDIASHII GUMANISTICHESKII MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII PROGRESS.......A KTO PRIIDET POSLE DSHO BAIDENA===PRAVIL''NO===OPIAT'' OLIGARX ILI MARIONETKA OLIGARXATA REALIZUIUSHEGO STABIL''NUI VSEMIRNUI =LOKAL''NUI= MILITARISTICHESKII POSHAR VUDELIAIUSHII =BOGEMNUMI OAZISAMI= INOPLANETNUE TERRITORII===USA EVROSOIUZ I BRITANSKOE SODRUSHESTVO STRAN........A LATINOSU AFRIKANTSU AZIATU I SLAVIANE===ETO NEPOTREBNAIA KOLONIAL''NAIA VECHNAIA BIO=MASSOVAIA GRIAZ'' KOPOSHASHAIASIA V BESKONECHNOI TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NOI PROBLEMATIKE........=MLADSHUE BRAT''IA= ===OLIGARXAT KOLONIAL''NUX STRAN DOLSHNU OBESPECHIT'' =SEPARATISTKO=TERRORISTICHESKII PROGRESS= I PUTIN S MOSKOVSKOI BRATSKOI OLIGARXIEI =NOSOM ROIUT ZEMLIU= ZA 20 LET OGRABIV ROSSIIAN NA 2=DVA TRILIONA DOLLAROV.......TRAMP NE ZRIA NAZUVAL =VLADIMIRA KROVAVOGO= SVOIM DRUGOM PREDVARITEL''NO POSCHITAV TRILIONU DENESHEK VLOSHENNUX NUVORISHAMI MOSKOVII VO VRASHDEBNUE NENAVISTNUE DLIA BEDNOTU USA I TAKIE LIUBIMUE MILUE SIMPATISHNUE VSEM KREMLEVSKIM BURSHUIAM...........GOSDEP KREML'' I BUNDESTAG TIAGOTEIUT K OLIGARXICHESKOMU IMPERSKO=KOLONIAL''NOMU SRASHENIIU PREDANNO SBEREGAIA KOLONIAL''NUMI ANKLAVAMI SLAVIAN AZIATOV LATINOSOV I AFRIKANTSEV......PUTIN PRAKTICHESKI BEZROPOTNO SOGLASILSIA PREVRATIT'' SLAVIAN V KOLONIIU A VOIT TSZUN''PIN ZAARTACHILSIA I POSMOTRITE KAK ISTOCHAL IMPERSKII GNEV OLIGARX USA DONAL''D TRAMP NENAVIDIASHII PROIAVLENIE NEZAVISIMOSTI V LIUBOM VIDE........NU VOT UKRAINU USHE PREVRATILI V TOTAL''NO RABSKUIU STRANU BIZNESMENU KOTOROI SCHITAIUT =ZA SCHAST''E= IMET'' PRAVO PEREPRODAVAT'' VELIKUIU ARIISKUIU ZAPADNUIU V TOM CHISLE IAPONSKO=KOREISKUIU VUSOKOTEXNOLOGICHESKUIU PRODUKTSUIU........Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей.......A VOT ESHE POSMOTRITE NA ETIX LSHUVUX TSUNICHNUX KLOUNOV===MERKELISTOV===GERMANSKIX SOVREMENNUX FASHUSTOV PREVRATIVSHUX OKRUSHAIUSHIE =VELIKUIU AL''TERNATIVNO DLIA GERMANSKUIU GERMANIIU= EVRO=STRANU V OTSTOINUE MARIONETOCHNUE OTBROSU......=======MERKEL''===GDE POL''SKII AVTOPROM===RODNOI A NE RABSKII KAK V ISPANII V CHEXII I V RUMUNII KANAIUSHIX POD PROTEKTORATOM =NEMETSKOI VUSOKOTEXNOLOGICHESKOI ARIISKOI MUSLI=........GDE POL''SKIE OTECHESTVENNUE AVTOMOBILI TV TELEFONU STIRAL''NUE MASHUNU XOLODIL''NIKI FENU PULESOSU MOTOTSUKLU MOPEDU===GDE VSE ETO.......ETO VSE V GERMANII===EKONOMKA KOTOROI POSTOIANNO RASTET I RABSKII SKOT===POLIAKI VENGRU CHEXI SLOVAKI RUMUNU BOLGARU SCHITAIUT =SCHASTLIVUE MINUTU= PROVEDENNUE NA ZAVODAX I FABRIKAX VELIKOI GERMANII........=========MERZOTA DIKTATORSKAIA IMPERSKAIA OLIGARXICHESKAIA PSEVDOKOMMUNISTICHESKAIA===PUTIN TSZUN''PIN TRAMP MERKEL''' MAKRON DSHONSON===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI....... //////////SOEDINENNUE STRANU EVROPU///////// OBIAZATEL''NO BUDUT SOZDANU POLOSHUV NACHALO NOVOMU BLAGORODNOMU CHELOVECHNOMU MIROZDANIIU LIKVIDIROVAVSHEMU VSIU POLIT=GRIAZ'' PRAVIASHEI SEICHAS RAZOBSHENNUM OZLOBLENNUM NERAVNOMERNO RAZVITUM BOL''NUM CHELOVECHESTVOM........=========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK....... Ответить 0 0 OBZ 7 дек. 2020 г., 12:07:55 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// MNOGOSTRADAL''NUIU UKRAINU FAKTICHESKI UNICHTOSHAIUT KAK DIKAIA POST=KOMMUNISTICHESKAIA MOSKOVIIA PORODIVSHAIA NOVOGO DEGENERATIVNOGO MONSTRA===LIUDOEDA I STRANOEDA PUTINA TAK I PSEVDODRUZ''IA PREDSTAVLIAIUSHIE NOVUIU =ANTANTU= 21 VEKA===GERMANIIA FRANTSUIA USA BRITANIIA IAPONIIA===VSE VMESTE ETI TVARI NENAVIDIAT STANOVLENIE PROTSVETAIUSHEI DEMOKRATICHESKOI VSESTORONNE RAZVITOI BOGATOI UKRAINU........PUTINISTICHESKII KREMLEVSKII GOBLIN FAKTICHESKI UNICHTOSHAET UKRAINU A TO CHTO NE UNICHTOSHENO DOLSHNO BUT'' POLITICHESKI EKONOMICHESKI I KIL''TURNO PORABOSHENO IDEOLOGIEI PUTINIZMA===GITLEROVSKO=STALINSKIM RASHUSTKIM REIXOM........V SVOIU OCHERED'' DRUGIE PORABOTITELI===ANGLO=SAKSONSKIE FASHUSTU VUKACHIVAIUT IZ UKRAINU VSE FINANSOVUE RESURSU I PUTIN TAK TOSHE DELAET CHTOBU ZATEM VPARIT'' UKRAINSKOMU NARODU OCHEREDNUE KREPOSTNUE BESPOLEZNUE DLIA RAZVITIIA TRANSHU MVF I EVRO=BANKA......TAKSHE OLIGARXAT ROSSII I ZAPADA OBOSHAET DESHEVUIU RABSKUIU UKRAINSKUIU SILU===UKRO=OLIGARXAT SOZDAL V UKRAINE CHUDOVISHNUE PROIZVODSTVENNUE OTNOSHENIIA POETOMU PROSTUE UKRAINSKIE TRUSHENNIKI SCHITAIUT ZA SCHAST''E POEXAT'' STROITEL''NUMI I POLEVUMI KLUBNICHNUMI BATRAKAMI NA IMPERSKIE KREMLEVSKIE I ANGLO=SAKSONSKIE POLIA.......A VOT KRASIVEISHUX UKRAINSKIX MOLODUX SHESHIN ISKRENNE OBOSHAIUT BOGATEN''KIE ROSSIIANE I PREDSTAVITELI ANGLO=SAKSONSKOGO MIRA===UKRAINKI ROSHAIUT ROSSIIANAM I ZAPADNUM BIURGERAM CHISTOKROVNUX IMPERSKIX ARIITSEV........IA ZNAL 3=TREX UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA ISPANTSEV I MNOSHESTVO UKRAINOK VUSHEDSHUX ZAMUSH ZA BEL''GIITSEV NO IA USHE IX ZABUL.......A VOT ISPANSKIE SLUCHAI IA XOROSHO POMNIU===KAK ISPANTSU KUPIVSHUE LEKSUS I MERSEDES OTKRUVALI DVERI UKRAINSKIM ISPANSKIM SEN''IORAM RODIVSHUE NASTOIASHIX ISPANTSEV........========VOT TAK UKRAINTSU VAS USHE PREVRATILI V DONORSKII RAZNOOBRAZNUI SKOT.......A UKRAINA===ETO PSEVDOSTRANA V KOTOROI OSTAVILI FLAG GIMN I GERB........=======BERITE KURS UKRAINTSU NA OSVOBOSHDENIE OT VLIIANIIA =VSEX IMPERII=.......=======UVASHAEMUI UKRAINSKII NAROD===BUD''TE NEZAVISIMUMI DEMOKRATICHNUMI I SAMODOSTATOCHNUMI====IULIIA TIMOSHENKO===PROUKRAINSKII PREZIDENT NEZAVISIMOI UKRAINU 2021.......