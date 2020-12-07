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Зеленский оценил реформу децентрализации в Украине

Президент Зеленский высказался по случаю Дня местного самоуправления в Украине

сегодня, 13:07
Автор:

Таисия Ерохина

Децентрализация позволила увеличить местные бюджеты в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно — сотни миллиардов гривен. А местные власти получили новые полномочия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня местного самоуправления.

Зеленский оценил реформу децентрализации в Украине

Фото: ОП

"Децентрализация — это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, применимым в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах", — написал президент.

По его мнению, следует сдерживать аппетиты тех, кто рассматривает местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Зеленский уверен, что надо продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась.

"Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в общинах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация — это успех Украины", — говорится в сообщении гаранта.

Президент отметил, что один из самых перспективных направлений — реанимация Совета регионального развития. По мнению Зеленского, этот шаг существенно улучшит коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти.

Как сообщалось, эксперты в День местного самоуправления в Украине подвели итоги для местной власти в этом году.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/453
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