Зеленский оценил реформу децентрализации в Украине

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Таисия Ерохина
Децентрализация позволила увеличить местные бюджеты в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно — сотни миллиардов гривен. А местные власти получили новые полномочия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня местного самоуправления.
Фото: ОП
По его мнению, следует сдерживать аппетиты тех, кто рассматривает местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Зеленский уверен, что надо продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась.
Президент отметил, что один из самых перспективных направлений — реанимация Совета регионального развития. По мнению Зеленского, этот шаг существенно улучшит коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти.
Как сообщалось, эксперты в День местного самоуправления в Украине подвели итоги для местной власти в этом году.
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