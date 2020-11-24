Владимир Зеленский планирует отменить налоги для предпринимателей и компенсировать им убытки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить налоги для малого бизнеса и компенсировать убытки предпринимателям.

В своем видеобращении он предложил правительству выплатить по 8 тыс. гривен украинцам, которые были вынуждены "свернуть" свой бизнес из-за карантина.

Такую же единоразовую помощь могут получить предприниматели, чей бизнес еще работает, но с убытками. Кроме того, президент предлагает компенсацию выплаты Единого социального взноса за каждого наемного сотрудника в сумме 8-10 тыс. гривен.

Если у малого бизнеса имеется налоговый долг до 3 тыс. гривен, по словам лидера государства, его могут "простить".

Кроме того, Зеленский все же говорит об ужесточении карантинных ограничений. В случае полного локдауна президент обещает, что первую группу плательщиков единого налога государство полностью освободит от налоговых выплат.





Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство Украины в очередной раз перенесло до 2022 года существенное повышение минимальной заработной платы освитянам.













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