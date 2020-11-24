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Главная Новости Политика внутренняя политика Владимир Зеленский планирует отменить налоги для предпринимателей и компенсировать им убытки
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Владимир Зеленский планирует отменить налоги для предпринимателей и компенсировать им убытки

Теперь за инициативы должна проголосовать Верховная Рада

сегодня, 16:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить налоги для малого бизнеса и компенсировать  убытки предпринимателям.

Владимир Зеленский планирует отменить налоги для предпринимателей и компенсировать им убытки

В своем видеобращении он предложил правительству  выплатить по 8 тыс. гривен украинцам, которые были вынуждены "свернуть" свой бизнес из-за карантина. 

Такую же единоразовую помощь могут получить предприниматели, чей бизнес еще работает, но с убытками. Кроме того, президент предлагает компенсацию выплаты Единого социального взноса за каждого наемного сотрудника в сумме 8-10 тыс. гривен. 

Если у малого бизнеса имеется налоговый долг до 3 тыс. гривен, по словам лидера государства, его могут "простить".

Кроме того, Зеленский все же говорит об ужесточении карантинных ограничений. В случае полного локдауна президент обещает, что первую  группу плательщиков единого налога государство полностью освободит от налоговых выплат. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что правительство Украины в очередной раз перенесло до 2022 года существенное повышение минимальной заработной платы освитянам.





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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7067
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