В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит

В нашей стране будут внедрены новые программы для предпринимателей и соотечественников, понесших убытки от введения карантина. С 19 декабря через действующее приложение "Действие" полностью вакцинированные граждане реально получат 1 тысячу гривен. Об этом заявил глава нашей страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, чтобы украинцы и предпринимательство чувствовали себя увереннее, власть продолжает действие ранее принятых программ поддержки и внедряет новые эффективные механизмы. Один заработает уже достаточно быстро. Это компенсация средств тем сферам, которые пострадали от последствий карантина, больше всего – креативное, спортивное и транспортное направления.

Владимир Зеленский представил еще одно новшество – это выплата финансовой мотивации тем, кто уже прошел полный курс вакцинации.

Уже с 19 декабря каждый гражданин страны, имеющий два укола вакцинации, получит 1 тысячу гривен через приложение "Действие".

За полученные средства можно будет купить абонент в спортивное заведение или фитнес-центр. Купить билеты на сеанс кинофильма или театральное представление, приобрести билет в музей. А также оплатить билет в железнодорожном или авиаперевозке.

Как сказал Президент, на указанное новшество намерены выделить по 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму на начало нового года.

Соотечественники, не имеющие доступа к электронному порталу "Действие", разработают другую альтернативу для получения этой новой выплаты.

Глава страны резюмировал, что новые современные телефоны есть не у всех граждан. Но введенная властью новация будет работать не какое-то короткое время, и власть обеспечит альтернативные пути решения этой проблемы. Поэтому гарантированную тысячу гривен за прививку получат все вакцинированные соотечественники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания .

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