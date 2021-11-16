Омелян об инициативе Зеленского по вакцинации: снова проблемы с математикой у Зекоманды

Президент Владимир Зеленский записал новое мотивационное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что каждый, кто получит две прививки против коронавируса, получит от государства тысячу гривен. Стартует такая президентская акция с 19 декабря. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на видеообращение президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Комментируя информацию, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил у себя в Facebook, это действительно трогательная инициатива от президента Украины – по 1000 грн каждому, кто дважды вакцинирован. Правда есть два "но": средства будут только через Дію и потратить их можно только на абонемент в спортзале, поход в кино или музей, или внутренний транспорт. На авиабилет даже в одну сторону не хватит с нынешними ценами.

"В прошлом году в поддержку выдавали 8000 гривен, в этом году 1000 гривен. Правда, в обоих случаях далеко не всем. Интересно получилось с пенсионерами: "я знаю, не у всех есть смартфон, поэтому мы что-то когда-нибудь придумаем". Для доживущих. "Веерных отключений не будет – к нам идет 7 панамаксов с углем!". Объяснил бы кто-нибудь президенту, что панамаксы не спасут его ни от отключений, ни от тюрьмы. Сушите весла, хозяина! На программу выплат для вакцинированных выделено 6 млрд. гривен. Это по 1000 гривен для 6 млн дважды вакцинированным. Провакцинировано двумя дозами уже 9 млн. украинцев! Снова проблемы с математикой у Зекоманды?", – резюмировал Владимир Омелян.

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