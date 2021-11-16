Омелян об инициативе Зеленского по вакцинации: снова проблемы с математикой у Зекоманды

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский записал новое мотивационное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что каждый, кто получит две прививки против коронавируса, получит от государства тысячу гривен. Стартует такая президентская акция с 19 декабря. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на видеообращение президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Комментируя информацию, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил у себя в Facebook, это действительно трогательная инициатива от президента Украины – по 1000 грн каждому, кто дважды вакцинирован. Правда есть два "но": средства будут только через Дію и потратить их можно только на абонемент в спортзале, поход в кино или музей, или внутренний транспорт. На авиабилет даже в одну сторону не хватит с нынешними ценами.
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