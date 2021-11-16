logo

BTC/USD

60582.38

ETH/USD

4297.25

LTC/USD

246.11

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Омелян об инициативе Зеленского по вакцинации: снова проблемы с математикой у Зекоманды
commentss НОВОСТИ Все новости

Омелян об инициативе Зеленского по вакцинации: снова проблемы с математикой у Зекоманды

Экс-министр считает, что, учитывая количество попадающих под вакцинацию у Зеленского не срослось с математикой

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский записал новое мотивационное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что каждый, кто получит две прививки против коронавируса, получит от государства тысячу гривен. Стартует такая президентская акция с 19 декабря. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на видеообращение президента Украины.

Омелян об инициативе Зеленского по вакцинации: снова проблемы с математикой у Зекоманды

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Комментируя информацию, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил у себя в Facebook, это действительно трогательная инициатива от президента Украины – по 1000 грн каждому, кто дважды вакцинирован. Правда есть два "но": средства будут только через Дію и потратить их можно только на абонемент в спортзале, поход в кино или музей, или внутренний транспорт. На авиабилет даже в одну сторону не хватит с нынешними ценами.

"В прошлом году в поддержку выдавали 8000 гривен, в этом году 1000 гривен. Правда, в обоих случаях далеко не всем. Интересно получилось с пенсионерами: "я знаю, не у всех есть смартфон, поэтому мы что-то когда-нибудь придумаем". Для доживущих. "Веерных отключений не будет – к нам идет 7 панамаксов с углем!". Объяснил бы кто-нибудь президенту, что панамаксы не спасут его ни от отключений, ни от тюрьмы. Сушите весла, хозяина! На программу выплат для вакцинированных выделено 6 млрд. гривен. Это по 1000 гривен для 6 млн дважды вакцинированным. Провакцинировано двумя дозами уже 9 млн. украинцев! Снова проблемы с математикой у Зекоманды?", – резюмировал Владимир Омелян.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСК рассказали, давал ли Зеленский указание сорвать операцию по "вагнеровцам".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/1166415667217285/?t=1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!