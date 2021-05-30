Летний прогноз касательно ситуации на Донбассе: чего ждать и почему

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Ольга Чародий
Летний прогноз касательно ситуации на Донбассе и переговоров
касательно урегулирования конфликта: чего ждать и почему? Как при тех или иных
раскладах может развиваться ситуация? Какой месяц стать более спокойным, какой
– потенциально опасным? Эксперты оценили для издания "Комментарии".
Донбасс. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис
Попович считает, что ситуация на Донбассе и вообще вокруг Украины будет
зависеть от результатов переговоров между президентом США Джо Байденом и
президентом РФ Владимиром Путиным, которые намечены на 16 июня в Женеве. И
потом — от переговоров между Путиным и украинским президентом Владимиром
Зеленским, если таковые состоятся.
Поэтому июнь, а скорее всего, и июль будут относительно
спокойными, прогнозирует Денис Попович.
По словам эксперта Украинского института политики Евы
Антоненко, учитывая, что целый ряд последних встреч Трехсторонней контактной
группы прошел безрезультатно, можно сделать вывод о продолжающейся заморозке
мирного процесса. По тем же причинам, что и ранее. А именно: украинская сторона
неофициально хочет изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений и
убрать отдельные из них (к примеру, об особом статусе и о всеобщей амнистии),
российская же сторона не признаёт себя стороной конфликта и подталкивает
Украину к прямым переговорам с представителями неподконтрольных территорий.
В настоящее время ситуация застыла в ожидании встречи Байдена
и Путина в середине июня. Ближе к дате могут усилиться обстрелы или произойти
другие провокации с целью давления на обоих президентов, прогнозирует Ева
Антоненко. Она не исключает, что ухудшение ситуации может использоваться как
попытка подтолкнуть Байдена к более тесному сотрудничеству с украинской
властью, способ добиться его звонка Зеленскому и как попытка повышения ставок в
вопросе запрета достройки "Северного потока-2".
Эксперт не исключает вероятности, что по итогам встречи
примут определенные решения по Донбассу.
Аналогичное обострение, по ее мнению, может случиться ближе к
дате проведения "Крымской платформы" — с целью усиления комплексного давления
на РФ и в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
Напомним, на Донбассе — снова неспокойно. Ситуация у линии разграничения накаляется с новой силой, о чем свидетельствует нарастание количества обстрелов, зафиксированных украинскими военнослужащими.
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