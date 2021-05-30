Летний прогноз касательно ситуации на Донбассе: чего ждать и почему

Летний прогноз касательно ситуации на Донбассе и переговоров касательно урегулирования конфликта: чего ждать и почему? Как при тех или иных раскладах может развиваться ситуация? Какой месяц стать более спокойным, какой – потенциально опасным? Эксперты оценили для издания "Комментарии".

Донбасс. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что ситуация на Донбассе и вообще вокруг Украины будет зависеть от результатов переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, которые намечены на 16 июня в Женеве. И потом — от переговоров между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, если таковые состоятся.

Поэтому июнь, а скорее всего, и июль будут относительно спокойными, прогнозирует Денис Попович.

"Напряженность может начать возрастать в августе, в связи с началом саммита "Крымская платформа" (запланирован на 23 августа) и приближением намеченных на осень масштабных белорусско-российских учений "Запад -2021", под видом которых РФ может опять начать нагнетать напряженность на границах", — подчеркивает военный обозреватель.

По словам эксперта Украинского института политики Евы Антоненко, учитывая, что целый ряд последних встреч Трехсторонней контактной группы прошел безрезультатно, можно сделать вывод о продолжающейся заморозке мирного процесса. По тем же причинам, что и ранее. А именно: украинская сторона неофициально хочет изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений и убрать отдельные из них (к примеру, об особом статусе и о всеобщей амнистии), российская же сторона не признаёт себя стороной конфликта и подталкивает Украину к прямым переговорам с представителями неподконтрольных территорий.

"Пока сохраняется подобная ситуация, мирный процесс будет и далее заморожен, — считает эксперт. — Возможная смена переговорной площадки из-за ситуации с принудительной посадкой в Минске самолета и задержанием оппозиционного журналиста Протасевичем на положение вещей также не повлияет".

В настоящее время ситуация застыла в ожидании встречи Байдена и Путина в середине июня. Ближе к дате могут усилиться обстрелы или произойти другие провокации с целью давления на обоих президентов, прогнозирует Ева Антоненко. Она не исключает, что ухудшение ситуации может использоваться как попытка подтолкнуть Байдена к более тесному сотрудничеству с украинской властью, способ добиться его звонка Зеленскому и как попытка повышения ставок в вопросе запрета достройки "Северного потока-2".

Эксперт не исключает вероятности, что по итогам встречи примут определенные решения по Донбассу.

"Но как отдельную тему данный кейс вряд ли станут рассматривать. Скорее мы услышим стандартные фразы о поддержке территориальной целостности Украины и о безальтернативности "Минска". Предполагаю, что темы коснутся в комплексе с вопросом строительства СП-2 и с обсуждением возможного прекращения транзита газа через Беларусь. Несмотря на желание Зеленского подключить к переговорному процессу США, последние события показали, что американские представители вовлекаться в переговоры не намерены", — акцентирует Ева Антоненко.

Аналогичное обострение, по ее мнению, может случиться ближе к дате проведения "Крымской платформы" — с целью усиления комплексного давления на РФ и в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.

"Война на Донбассе продолжает оставаться привычным инструментом и для отдельных стран Запада в попытках сделать Россию более сговорчивой и политически на нее давить, и для РФ — как способ консолидации собственного населения вокруг президента с целью минимизации поддержки прозападной оппозиции и повышения рейтингов власти", — резюмирует эксперт.

Напомним, на Донбассе — снова неспокойно. Ситуация у линии разграничения накаляется с новой силой, о чем свидетельствует нарастание количества обстрелов, зафиксированных украинскими военнослужащими.

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