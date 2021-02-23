Перелет главы государства Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-15 февраля стоил плательщикам налогов Украины практически 1,7 миллион. Об этом сообщает издание Bihus.Info.

Стало известно, сколько стоил перелет Зеленского в ОАЭ - фото из открытых источников

По данным источника, помимо президента Украины, на борту находилось девять представителей делегации, среди которых супруга гаранта Елена Зеленская, председатель Офиса президента Андрей Ермак, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, пресс-секретарь президента Юлия Мендель и другие представители украинской стороны.

Сообщается, что все перелеты президента оплачивает управление делами президента с государственного бюджета.

Напомним, что делегация из Украины, во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, подписала несколько меморандумов и контрактов о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами общей суммой от 3 миллиардов долларов. По мнению президента Украины, привлечение эмиратских инвестиций — важный шаг для открытия пути для крупных вложений в страну из Западной Азии.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что обеспечение деятельности главы государства Владимира Зеленского в 2020 году исходя из минимальных подсчетов стоило плательщикам налогов 30,8 миллиона гривен. При этом, не учитывались затраты на государственную охрану. Сообщается, что дороже всего в прошлом году стоили перелеты президента Украины — как внутренние, так и зарубежные соединения. По данным источника, в 2020 году их общая стоимость составила 22 миллиона гривен.

В материале нашего издания также можно прочитать, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает снова распустить Верховную Раду, если народные депутаты не примут необходимый закон на внеочередном заседании.

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