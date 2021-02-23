СМИ рассказали, сколько стоило украинцам содержание Зеленского в 2020 году

Обеспечение деятельности главы государства Владимира Зеленского в 2020 году исходя из минимальных подсчетов стоило налогоплательщикам 30,8 миллиона гривен. При этом, не учитывались затраты на государственную охрану. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сюжет Bihus.Info.

Содержание Зеленского в 2020 году стоило украинцам минимум 30 млн – СМИ

Сообщается, что дороже всего в прошлом году стоили перелеты президента Украины — как внутренние, так и зарубежные соединения. По данным источника, в 2020 году их общая стоимость составила 22 миллиона гривен.

Автобаза Госуправления делами за предыдущий год израсходовала еще 4,8 миллиона – на горючее, оплату суточных и проживание сотрудников в командировках с президентом.

В миллион гривен обошелся ремонт государственной дачи в Конча-Заспе, который делали перед приездом туда президентской семьи. А в общем содержание дома, где проживает гарант, в 2020 году стоило 3,4 миллиона.

По данным источника, новогодний визит президента страны в Ивано-Франковскую область обошелся в более, чем 390 тысяч гривен.

Также в издании отмечают, что в 2020 году Зеленский две недели проходил лечение от коронавируса в больнице "Феофания". Согласно прайсу медицинского учреждения, содержание там президента стоило 109 тысяч гривен из бюджета.

Источник подчеркивает, что в подсчитанные 30,8 миллионов не вносили информацию о расходах на государственную охрану, поскольку данная информация является секретной.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает снова распустить Верховную Раду, если народные депутаты не примут необходимый закон на внеочередном заседании.

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