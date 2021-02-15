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Делегация Зеленского в ОАЭ подписала меморандумы и контракты на $3 млрд

Привлечение эмиратских инвестиций - важный шаг в открытии пути для масштабных вложений в страну из Западной Азии

сегодня, 11:19
Автор:

Елизавета Черных

Делегация из Украины, во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, подписала несколько меморандумов и контрактов о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами общей суммой от 3 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. 

Делегация Зеленского в ОАЭ подписала меморандумы и контракты на $3 млрд

Визит Зеленского в ОАЭ - фото из открытых источников

Так, во время официального визита Зеленского в ОАЭ были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом правительства Абу-Даби Mubadala. Они предусматривают укрепление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия Эмиратов в программе приватизации государственной собственности на территории Украины. 

По мнению президента Украины, привлечение эмиратских инвестиций - важный шаг для открытия пути для крпуных вложений в страну из Западной Азии.

Также сообщается, что Министерство цифровой трансформации подписало контракт с компанией INTELMAX Management Consulting. Документом предусматривается сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, обеспечивающего усиленную безопасность и прозрачность.

В Офисе президента также рассказали о подписании документов в оборонной сфере, при этом обсуждалась возможность постройки общих заводов вне Украины. 

Более того, в рамках визита в ОАЭ был подписан меморандум о сотрудничестве в агросфере. Согласно документу, предусматривается создание агрохаба, а также трейдинговой компании, которые помогут обеспечить продовольственную безопасность.

Известно, что также 18 украинских частных компаний, к примеру, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior и другие, подписали меморандумы с инвестиционным эмиратским фондом Mubadala. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась информация о том, какую зарплату в январе получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и его помощники из Офиса Президента. 



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayinska-delegaciya-pid-golovuvannyam-volodimira-zelenskog-66549
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