Кравчук рассказал, почему Россия провоцирует большую войну на Донбассе

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, почему Россия начала обострение конфликта на Донбассе. При этом, он отказался назвать это эскалацией. Об этом Кравчук сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

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По его словам, на Донбассе сейчас происходит не эскалациям, а обострение военного конфликта. Первый президент сказал, что одной из причин такого обострения может быть введение санкций против кума Путина Виктора Медведчука за финансирование терроризма.

Он отметил, что, скорее всего, это связано именно с санкциями против Медведчука, ведь Украина начала решительные действия. Кравчук напомнил, что сначала были заблокированы пророссийские телеканалы, а потом введены санкции и против самого Медведчука.

Глава украинской делегации отметил, что россияне поняли тот факт, что Украина переходит от слов к делу. Также он напомнил о том, что Байден начал выступать против строительства газопровода "Северный поток-2".

Он подчеркнул, что в России увидели, что теряют инициативу и решили напомнить о себе при помощи силового давления.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. До него главой делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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