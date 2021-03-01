Угроза с Севера: насколько вероятно нападение России через границу Беларуси

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала ежегодный отчет о внешних угрозах, в котором говорится о росте вероятности нападения войск России на Украину и страны Балтии через границу Беларуси. Насколько угроза реальна? Как ее можно минимизировать? На эти вопросы порталу "Комментарии" давали ответы эксперты.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Россия не выдержит такого противостояния

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что угроза существует. И ее надо учитывать. Но вероятность нападения России из территории Беларуси на страны Балтии он оценивает менее, чем в 1%. А на Украину – тоже как минимальную.

"Страны Балтии являются членам НАТО. И в случае нападения на них РФ, ей придется воевать со всеми странами-членами Альянса. Что неприемлемо для РФ как в военном, так и в политически-экономическом плане. Она не выдержит такого противостояния", — поясняет Олег Жданов.

Для Украины, по его мнению, угроза с севера также минимальная

"В данный момент не вижу необходимой концентрации войск РФ на территории Беларуси. Во время учений их количество колеблется от 10 до 20 тысяч. В обычное время порядка 10 тысяч – одна дивизия, рассредоточенная всей территорией Беларуси. Этого крайне мало для наступления. К тому же, север Украины граничит с южной частью белорусского Полесья. Болота, леса. Крайне неудобное место для наступления, — отмечает эксперт. – Это могут сделать отдельные группы, не ряд направлений. Которые легко перекрываются нашими вооруженными силами".

Олег Жданов уверен, что вариант такого наступления, безусловно, рассматривается нашим Генштабом. И проработаны способы отражения военной операции противника.

"Но, подчеркиваю, угроза есть (как и с любой стороны, где есть россияне), но она – минимальна. Еще один важный фактор — против этой военной экспансии – будет сама Беларусь. Она зависит от нас экономически, Украина для нее — рынок сбыта мясомолочной продукции, а также продукции машиностроения", — отмечает эксперт.

Главное задание стоит перед украинской разведкой

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что заявления эстонской разведки имеют под собой основания.

"Мы видим, как режим Путина поддерживает режим Лукашенко, который значительно ослаб. Это создает определенные возможности для усиления российских позиций в Беларуси. Включая военные", — говорит Николай Белесков.

По его словам, если даже будет просто возможность создания российской группировки войск на территории Беларуси, это значительно усложнит военные планы Украины на случай отбития российской агрессии.

"Вместе с уже известными направлениями, откуда может исходить российская угроза, получим еще одно. И если мы обговариваем гипотетические сценарии возможной войны, это серьезно усложняет ситуацию. Даже если будет исключительно демонстрация готовности создать такую группировку в Беларуси, это будет отвлекать силы от возможного удара с другого направления. Рассеивать внимание и силы. Ситуация напоминает Польшу 1939 года, когда нацистская Германия могла атаковать с трех сторон, что ускорило разгром польской армии", — отмечает аналитик.

Николай Белесков считает, что главное задание сейчас – перед нашей разведкой.

"И Главное управление разведки, и Служба внешней разведки должны анализировать все возможные перемещения российских войск, включая вероятность создания группировки в Беларуси. От этого будет зависеть качество нашей реакции", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как новый закон отделит Беларусь от всего мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!