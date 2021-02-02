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Стало известно, что делал Зеленский во время аннексии Крыма

В сети подняли посты Зеленского за 2014 год

сегодня, 16:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, чем занимался действующий президент Украины Владимир Зеленский во время аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. Он был в Москве на съемках комедийного фильма "8 первых свиданий". В сети подняли старые посты Зеленского за 2014 год.

Стало известно, что делал Зеленский во время аннексии Крыма

Зеленский. Фото: ОП

В недавнем интервью для передачи "Axios", которая выходит на телеканале "HBO" Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексии Крыма и войны на Донбассе не случилось. Он подчеркнул, что все бы умерли, но не пустили на полуостров "зеленых человечков".

Судя по постам Зеленского за 2014 год, во время начала войны и захвата Россией Крыма он был на съемках комедии "8 первых свиданий", которые закончились в июне. 

По сюжету фильма, персонаж Зеленского выманивал из клетки слона для того, чтобы понравится главной героине.

После заявления Владимира Зеленского его поддержал первый президент Украины Леонид Кравчук, сказав, что глава государства не может говорить иначе. Кравчук отметил, что любой президент должен быть готов умереть за свой народ.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, набрав 73% голосов избирателей во втором туре выборов, победив тем самым действующего президента Петра Порошенко.

До начала политической карьеры Зеленский был известен как шоумен, комедийный актер и продюсер. Он создал одно из наиболее успешных юмористических телешоу "95 Квартал". Перед началом президентской кампании он играл президента Украины в сериале "Слуга народа".

Стало известно, что делал Зеленский во время аннексии Крыма - фото 2

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине нарастает борьба между Зеленским и олигархами.

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