Нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата – политэксперт

В Украине внутренние войны происходят не только в Офисе президента, а и вокруг. Конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать. Об этом политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассказал порталу "Комментарии".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как отмечает эксперт, в крупных организациях, причастных к большой власти и деньгам, всегда существуют противоречия и конфликты. Тем более существуют они в организациях, объединенных не идеологически, а на сугубо карьеристской или меркантильной основе.

"Мы уже видели, какие острые конфликты были между Богданом и Ермаком, Ермаком и его замом, внутри СБУ, внутри фракции "Слуги народа". И всё это происходило в момент, так сказать, восхождения", — говорит Палий.

Сейчас, по словам эксперта, тенденции несколько другие. Поэтому, вероятно, конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать.

"Конфликты идут не только внутри ОП, но и вокруг… Ми видим однозначную мобилизацию всех людей Коломойского против сотрудничества Украины с Западом. Очевидно, в этом с ними солидарны пророссийские деятели. Атака будет идти именно на сотрудничество Украины с Западом в целом и США в частности, — прогнозирует Алексадр Палий. – Ми видим попытки Медведчука хаотизировать до крайней степени экономику, подорвать оборонную политику. То есть, нарастает борьба между интересами Зеленского как президента Украины — и сторонниками России и олигархата".

И всё это, подчеркивает политэксперт, так или иначе цепляет Офис президента и его внутренние течения.

Как сообщалось ранее, аналитик рассказал, какие три группы влияния формируются на Банковой.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!