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Главная Новости Политика внутренняя политика Нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата – политэксперт
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Нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата – политэксперт

Эксперт прогнозирует, что конфликты идут не только внутри Офиса Зеленского, но и вокруг

сегодня, 13:00
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине внутренние войны происходят не только в Офисе президента, а и вокруг. Конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать. Об этом политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассказал порталу "Комментарии".

Нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата – политэксперт

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как отмечает эксперт, в крупных организациях, причастных к большой власти и деньгам, всегда существуют противоречия и конфликты. Тем более существуют они в организациях, объединенных не идеологически, а на сугубо карьеристской или меркантильной основе.

"Мы уже видели, какие острые конфликты были между Богданом и Ермаком, Ермаком и его замом, внутри СБУ, внутри фракции "Слуги народа". И всё это происходило в момент, так сказать, восхождения", — говорит Палий.

Сейчас, по словам эксперта, тенденции несколько другие. Поэтому, вероятно, конфликты за ресурсы и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать.

"Конфликты идут не только внутри ОП, но и вокруг… Ми видим однозначную мобилизацию всех людей Коломойского против сотрудничества Украины с Западом. Очевидно, в этом с ними солидарны пророссийские деятели. Атака будет идти именно на сотрудничество Украины с Западом в целом и США в частности, — прогнозирует Алексадр Палий. – Ми видим попытки Медведчука хаотизировать до крайней степени экономику, подорвать оборонную политику. То есть, нарастает борьба между интересами Зеленского как президента Украины — и сторонниками России и олигархата".

И всё это, подчеркивает политэксперт, так или иначе цепляет Офис президента и его внутренние течения.

Как сообщалось ранее, аналитик рассказал, какие три группы влияния формируются на Банковой.


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