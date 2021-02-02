Нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата – политэксперт

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Таисия Ерохина
В Украине внутренние
войны происходят не только в Офисе президента, а и вокруг. Конфликты за ресурсы
и попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать. Об этом политэксперт,
кандидат политических наук Александр Палий рассказал
порталу "Комментарии".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Как отмечает
эксперт, в крупных организациях, причастных к большой власти и деньгам, всегда
существуют противоречия и конфликты. Тем более существуют они в организациях,
объединенных не идеологически, а на сугубо карьеристской или меркантильной
основе.
Сейчас, по словам
эксперта, тенденции несколько другие. Поэтому, вероятно, конфликты за ресурсы и
попытки свалить вину друг на друга будут лишь нарастать.
И всё это,
подчеркивает политэксперт, так или иначе цепляет Офис президента и его
внутренние течения.
Как сообщалось ранее, аналитик рассказал, какие
три группы влияния формируются на Банковой.
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