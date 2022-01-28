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Стороны сверили часы: о чем два часа говорили Байден и Зеленский

Лидеры государств обсудили дипломатические усилия для деэскалации ситуации вокруг украинских границ и возможности финансовой поддержки Украины

сегодня, 07:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Он состоялся на фоне российской угрозы, которая не перестает нависать на украинской границе. Как передает портал "Комментарии", о главных итогах разговора у себя в Twitter сообщил Владимир Зеленский. Также об итогах разговора сообщили в пресс-службе Белого Дома.

Стороны сверили часы: о чем два часа говорили Байден и Зеленский

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Несмотря на то, что разговор, по словам Владимира Зеленского, был довольно долгим, президент весьма лаконично сообщил о его подробностях. Глава украинского государства рассказал, что разговор касался двух моментов, а именно дипломатических усилий по деэскалации и согласованности совместные действий.

Отдельно президент выразил благодарность администрации США за всестороннюю поддержку Украине, в частности, за предоставление вооружения.

В своем пресс-релизе Белый Дом также отчитался о переговорах с Украиной. Главным месседжем в разговоре с Зеленским стало сообщение Байдена о том, что США вместе с союзниками по-прежнему готовы дать решительный ответ Кремлю в случае российского вторжения в Украину. Вашингтон поддерживает суверенитет Украины, а также рассматривает варианты поддержки украинской экономики. Белый Дом в очередной раз подтвердил, что он остается сторонником мирного урегулирования споров и активизации работы "нормандского формата".

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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1486805234722775045
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