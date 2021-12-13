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В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует

Действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 25% голосов тех украинцев, которые определились и голосовали бы на выборах

сегодня, 12:34
Автор:

Елизавета Черных
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Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 18% всех избирателей. Украинский лидер продолжает оставаться на первой позиции электоральных преференций жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проводимого Украинским институтом будущего.  

В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Кроме того, действующий президент набрал бы 25% голосов тех украинцев, которые определились и голосовали бы на выборах.

Эти данные (исследование проводилось с 28 ноября по 10 декабря — ред.) идентичны результатам октябрьского опроса.  

Отмечается, что ближайший конкурент Зеленского — пятый президент Украины Петр Порошенко. Поддержка политика среди избирателей возросла на 3%, сравнительно с октябрем, и составила 16%. 

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Юрий Бойко,  а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не продемонстрировали рост рейтинга. На президентских выборах политики набрали бы по 10% голосов. 

По данным исследования, к кандидатам, которые смогли бы преодолеть 5-процентный барьер в случае выборов государственного главы, Игорю Смешко, Евгению Мураеву и Владимиру Гройсману, присоединился экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Политика поддержали бы 8% среди тех, кто определился и пойдет на президентские выборы.

Социологи отметили, что после начала Разумковым самостоятельной политической деятельности, рейтинг экс-главы Верховной Рады постепенно растет, как и уровень его узнаваемости в обществе. 

В Украине появился свежий президентский рейтинг: кто лидирует - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, кто, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", смог бы составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента. 


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Источник: https://uifuture.org/publications/rejtyngy-i-antyrejtyngy-politykiv-socziologichni-pidsumky-2021-roku/
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