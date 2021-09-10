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Санкции против "Северного Потока-2" начали отменяться сразу после прихода действующей власти - эксперт

Провал в вопросе "Северного Потока-2" начался с первой встречи Зеленского с Блинкеном

сегодня, 19:54
Автор:

Антон Рудак

Сразу после прихода к власти Владимира Зеленского, санкции против "Северного Потока-2" начали отменяться, об этом порталу "Комментарии" сообщил политический эксперт Павел Нусс.

Санкции против "Северного Потока-2" начали отменяться сразу после прихода действующей власти - эксперт

Северный Поток-2, фото из открытых источников

Павел Нусс напоминает, что вопрос снятия санкций с России в контексте "Северного потока-2" был включен в повестку для переговоров Блинкена и Владимира Зеленского во время первого визита госсекретаря США в Украину.

"И, да, Порошенко все 5 лет своей каденции прилагал максимум усилий для сдерживания продвижения "Северного Потока-2", и на Россию были возложены санкции не только США, но и многими странами ЕС из-за постройки геополитического оружия России. Эти санкции были пролоббированны именно Порошенко и членами его команды", — говорит Павел Нусс.
Итог всего этого, сообщает эксперт, окончание строительства "Северного Потока-2".
Ранее портал "Комментарии" писал, что Российский проект "Северный поток-2" готов к старту уже через несколько дней. Как только газопровод будет достроен, он сразу же будет введен в эксплуатацию, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в Нормандском формате. По мнению главы государства, в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" с точки зрения глобальной безопасности. 
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что идея о присоединении США к переговорам в нормандском формате не нова. По мнению политолога, на встрече с президентом Зеленским Байден дал понять, что  США не будут давать твёрдой поддержки Украине для вступления в НАТО.


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