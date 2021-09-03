Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США: как это будет

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак завил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в Нормандском формате. По мнению главы государства, в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" — с точки зрения глобальной безопасности. Эксперты оценили это предложение для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что идея о присоединении США к переговорам в Нормандском формате не нова.

"Ещё при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко она также озвучивалась. Сразу же после того, как пришло осознание об ошибочном выборе формата переговоров — не Будапештском, а Нормандском. Однако Соединенными Штатами эта идея не была поддержана, – напоминает Анна Малкина. – Сначала она не была поддержана администрацией президента Трампа, что объяснялось отсутствием у него понимания, где на карте мира находится Украина. От нового президента Байдена ожидали большей решимости и поддержки, так как он считался симпатиком Украины, курировал "украинский вопрос", находился в тесном контакте с украинским политикумом до своего президенства. Однако сейчас создаётся впечатление, что Украина отходит на второй или даже третий план в большой американской геополитической игре".

По мнению политолога, на встрече с президентом Зеленским Байден дал понять, что США не будут давать твёрдой поддержки Украине для вступления в НАТО.

"Также США не захотели давить на Берлин в вопросе "Северного потока-2". Такая позиция говорит о том, что Байден "отдал" урегулирование вопросов по Украине на рассмотрение Европейскому Союзу, а значит расширение Нормандского формата (даже если чудом оно произойдёт) ничего не изменит в общей риторике, – считает Анна Малкина. – Главную скрипку в нем будут, по-прежнему, играть Германия и Франция. Не исключено, что роль главного дирижера полностью перейдёт к РФ".

Политолог Кирилл Сазонов подчеркивает, что США достаточно сильный игрок на мировой арене. И гораздо более надежный и эффективный партнер для отражения Украиной российской агрессии, нежели такие страны как Германия или Франция.

"Нравится это кому-то или нет, но США гораздо эффективнее помогали Украине, в том числе вооружением, – отмечает политолог. – При этом следует исходить из того, что участвовать в Нормандском формате или каком-то ином вместе с другими США особо не заинтересованы. Они предпочитают вести прямые переговоры – и с ЕС, и с РФ, и с Украиной. Как политический тяжеловес они могут себе позволить именно такой – самостоятельный – формат".

По мнению Кирилла Сазонова, Андрей Ермак совершенно прав, что участие США в переговорах по "Северному потоку-2", по ситуации в ОДРЛО, в Крыму было бы очень эффективным.

"Напомню, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским похвалил "Крымскую платформу", подчеркнув, что это был сильный ход украинской власти. Так что нам очень интересно участие США в переговорах. И думаю, что Зеленский с Байденом договорились о присоединении Штатов к процессу. Но, скорее всего, это будет не участие США в Нормандском формате, а какая-то самостоятельная игра", – прогнозирует Кирилл Сазонов.

Напомним, Владимир Зеленский не видит оснований, почему не стоит поддержать идею о двойном гражданстве. Особенно, когда речь идет о тех наших соотечественниках, которые проживают за границей. Как передает издание "Комментарии", свои мысли на этот счет глава государства высказал во время беседы со студентами и преподавателями Стэнфордского университета, пишет "Украинформ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!