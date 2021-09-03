Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США: как это будет

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак завил, что
президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в
Нормандском формате. По мнению главы государства, в этом формате нужно
обсуждать вопрос "Северного потока-2" — с точки зрения глобальной
безопасности. Эксперты оценили это предложение для портала "Комментарии".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко,
политолог Анна Малкина отмечает, что идея о присоединении США к переговорам в
Нормандском формате не нова.
"Ещё при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко она
также озвучивалась. Сразу же после того, как пришло осознание об ошибочном
выборе формата переговоров — не Будапештском, а Нормандском. Однако
Соединенными Штатами эта идея не была поддержана, – напоминает Анна Малкина. –
Сначала она не была поддержана администрацией президента Трампа, что
объяснялось отсутствием у него понимания, где на карте мира находится Украина.
От нового президента Байдена ожидали большей решимости и поддержки, так как он
считался симпатиком Украины, курировал "украинский вопрос", находился в тесном
контакте с украинским политикумом до своего президенства. Однако сейчас
создаётся впечатление, что Украина отходит на второй или даже третий план в
большой американской геополитической игре".
По мнению политолога, на встрече с президентом Зеленским
Байден дал понять, что США не будут
давать твёрдой поддержки Украине для вступления в НАТО.
"Также США не захотели давить на Берлин в вопросе "Северного
потока-2". Такая позиция говорит о том, что Байден "отдал" урегулирование
вопросов по Украине на рассмотрение Европейскому Союзу, а значит расширение
Нормандского формата (даже если чудом оно произойдёт) ничего не изменит в общей
риторике, – считает Анна Малкина. – Главную скрипку в нем будут, по-прежнему,
играть Германия и Франция. Не исключено, что роль главного дирижера полностью
перейдёт к РФ".
Политолог Кирилл Сазонов подчеркивает, что США достаточно
сильный игрок на мировой арене. И гораздо более надежный и эффективный партнер
для отражения Украиной российской агрессии, нежели такие страны как Германия
или Франция.
"Нравится это кому-то или нет, но США гораздо эффективнее
помогали Украине, в том числе вооружением, – отмечает политолог. – При этом
следует исходить из того, что участвовать в Нормандском формате или каком-то
ином вместе с другими США особо не заинтересованы. Они предпочитают вести
прямые переговоры – и с ЕС, и с РФ, и с Украиной. Как политический тяжеловес
они могут себе позволить именно такой – самостоятельный – формат".
По мнению Кирилла Сазонова, Андрей Ермак совершенно прав, что
участие США в переговорах по "Северному потоку-2", по ситуации в ОДРЛО, в Крыму
было бы очень эффективным.
"Напомню, что Джо Байден во время встречи с Владимиром
Зеленским похвалил "Крымскую платформу", подчеркнув, что это был сильный ход
украинской власти. Так что нам очень интересно участие США в переговорах. И
думаю, что Зеленский с Байденом договорились о присоединении Штатов к процессу.
Но, скорее всего, это будет не участие США в Нормандском формате, а какая-то
самостоятельная игра", – прогнозирует Кирилл Сазонов.
Напомним, Владимир Зеленский не видит оснований, почему не стоит поддержать идею о двойном гражданстве. Особенно, когда речь идет о тех наших соотечественниках, которые проживают за границей. Как передает издание "Комментарии", свои мысли на этот счет глава государства высказал во время беседы со студентами и преподавателями Стэнфордского университета, пишет "Украинформ".
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.