Готовы перерезать красную ленточку: Лавров рассказал, когда стартует «Северный поток-2»

Российский проект "Северный поток-2" готов к старту уже через несколько дней. Ждать никто не будет. Как только газопровод будет достроен, он сразу же будет введен в эксплуатацию. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет "Интерфакс".

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Сергей Лавров отметил, остается буквально пара дней до того, как будет официально объявлено о завершении строительства "Северного потока-2". Несколько дней ранее руководитель австрийской OMV, которая участвует в проекте, Райнер Зеле отметил, что строительство газопровода выйдет на финишную прямую на следующей неделе.

Читайте на портале "Комментарии" — одной из главных тем, которой коснулись президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время беседы тет-а-тет в Белом Доме стала тема "Северного потока-2". Джо Байден дал личные гарантии президенту Украины, что в случае, если запуск газопровода нанесет вред украинскому государству, как в энергетическом аспекте, так и в аспекте безопасности, то власти США тут же введут санкции. США будут пристально следить за работой "Северного потока-2", а также будут контролировать выполнение гарантий, как со стороны РФ, так и со стороны ЕС.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал – "Северный поток-2" превратится в один из самых убыточных проектов Российской Федерации в новейшей истории, потому что уже спустя 30 лет этот огромнейший газопровод, состоящий из груд металла просто превратится в никому ненужный металлолом. Такую уверенность высказал известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, объясняя свою позицию тем, что с 2050 года ЕС отказывается от сжигания нефти, газа, угля и полностью переходит на возобновляемые источники энергии.

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