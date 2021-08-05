Резкие заявления Зеленского в адрес жителей ОРДЛО: почему президент сменил риторику

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам, живущим в ОРДЛО и поддерживающим Россию, паковать чемоданы. При этом он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Как расценивать подобные месседжи главы государства? Почему за два года риторика Зеленского разительно изменилась? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Лозунгом сегодняшнего дня должно быть не "идите прочь", а "давайте вести диалог, искать компромисс, совместно решать задачи развития Украины

Профессор социологии Павел Кутуев поясняет: когда страна становится жертвой агрессии, часть ее территории оккупирована и аннексирована, идет конфликт, то политики вынуждены посылать обществу сигналы с целью это самое общество консолидировать и мобилизовать. И мирная повестка в Украине проигрывает, отмечает эксперт.

"Я считаю, что когда мы говорим об объединении страны, возвращении временно неподконтрольных территорий, то акцент должен быть на консолидации граждан Украины. Вряд ли стоит посылать импульс в стиле "если вам что-то не нравится, пакуйте чемоданы и перебирайтесь в другую страну". Миллионы наших граждан и так работают за рубежом – как в странах ЕС, так и РФ. И делают это во многом, потому что их не устраивает экономическая ситуация в Украине, – подчеркивает социолог. – Перманентный экономический кризис выталкивает украинцев за границу, где они ищут не только работу, но и возможность получить гражданство. Потому что там лучше система здравоохранения, образования, четко отлажена система правосудия. В общем, работает всё то, что не работает в Украине, которая за последние десятилетия активно растрачивала человеческий ресурс, человеческий капитал. И лозунгом сегодняшнего дня должно быть не "идите прочь", а "давайте вести диалог, искать компромисс, совместно решать задачи развития Украины"

Эволюцию риторики Зеленского (с примирительной на всё более воинственную) Павел Кутуев поясняет тем, что хоть запрос на поиск компромисса существует, но он не является консолидированным.

"Люди хотят достичь результата, но не знают – как. В наследство от предыдущей президентской администрации новой команде достался курс воинственной риторики, воинственных действий. Чтобы это изменить нужны воля и политическое мастерство. А их у нынешней команды, похоже, нет, – резюмирует Павел Кутуев. – И они продолжают двигаться по инерции. При этом, запрос на мир остается абстракцией, за которой не стоят объединенные мощные интересы. Соответственно, мирная повестка дня игнорируется, а более воинственная – воспроизводится".

Зеленский понял, что быстрого урегулирования ситуации на Донбассе не будет

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что риторика Зеленского кардинально изменилась. И на то есть причины.

"План посмотреть Путину в глаза и быстро урегулировать конфликт, что обещал Зеленский, будучи кандидатом в президенты, оказался ошибочным, предсказуемо провалился. Зеленский понял, что быстрого урегулирования ситуации на Донбассе не будет. Более того, Москва продавливает свой план "урегулирования" (всунуть т.н. ЛДНР как автономии, контролируемые РФ, в тело Украины, запустив процесс федерализации и препятствуя европейской и евроатлантической интеграции нашей страны). Международные "партнеры" – Германия и Франция также на нас давят, принуждая выполнять политическую часть Минских соглашений до безопасностной. Учитывая это, а также внутренний фактор, Зеленский понимает, что реализация так называемой формулы Штайнмайера может привести к массовым уличным протестам. А потому вынужден поменять риторику", – поясняет Дмитрий Снегирев.

По его мнению заявления, которые прозвучали в интервью телеканалу ДОМ, это фактически сигнал, в первую очередь, европейским партнерам. Вы от нас требуете бесконтрольного проведения выборов на оккупированных территориях, около миллиона жителей которых сейчас являются собственниками российских паспортов? Что ж – мы вынуждены делать определенные шаги по защите национальной самоидентификации.

"Этим и продиктованы контраверсийные заявления президента Зеленского, – продолжает Дмитрий Снегирев. – Он понимает, что проведение выборов в ОРДЛО на тех условиях, которые диктует нам Москва (и которые поддерживают Германия с Францией) невозможны. Они опасны для украинской государственности. Это фактическое разрушение Украины как государства. Зеленский вынужден считаться с этим фактором и возможным падением своих рейтингов. И менять кардинально риторику".

При этом, отмечает эксперт, не совсем понятен посыл для украинцев, которые проживают в ОРДЛО.

"С одной стороны, Зеленский призывает собственников российских паспортов выезжать в РФ. С другой, вместо того, чтобы дать сигнал остальным, что Украина готова их принять, обеспечить работой и жильем, всеми условиями, если они идентифицируют себя как украинцы и будут стремиться проживать на свободных территориях, он призывает их оставаться в оккупации – фактически в роли заложников", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Ранее Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей.





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