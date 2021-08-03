Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей: какие могут быть последствия

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Целью документа названо "недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей".
Автомобиль (фото из открытых источников)
Насколько этот шаг будет эффективным? Или это очередная
"кормушка"? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился эксперт по
вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов.
По его словам, в последние четыре года прошла произошла серия
важных нормативных изменений. Начиная от электронной формы товаро-транспортной
накладной (приказ Министерства инфраструктуры) до тестовой установки WIM —
системы динамического взвешивания транспорта.
Он подчеркивает, что сейчас перегрузами в Украине занимается
два органа: Уктрансбезпека и Нацполиция.
Обойти эту систему на рядовом уровне будет крайне сложно, отмечает он. Если это и попытаются сделать, то на уровне не ниже замминистра, судьи или главного полицейского области. А когда знаешь, где искать коррупцию, шанс снизить ее гораздо выше, резюмирует Владислав Притоманов.
Напомним, ранее в Украине вступили в силу законы об увеличении штрафов за перегруженные фуры, а также о том, что половину поступлений от них направят в дорожный фонд.
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