Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых автомобилей: какие могут быть последствия

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Целью документа названо "недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей".

Автомобиль (фото из открытых источников)

Насколько этот шаг будет эффективным? Или это очередная "кормушка"? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов.

"Данный законопроект — очередной шаг в длительной борьбе с перегрузами разрушением дорог, вызванных ими. Это особенно актуально для портовых регионов. Каждые месяца 3 там полностью разрушается дорого от этих перегрузов", – отмечает эксперт.

По его словам, в последние четыре года прошла произошла серия важных нормативных изменений. Начиная от электронной формы товаро-транспортной накладной (приказ Министерства инфраструктуры) до тестовой установки WIM — системы динамического взвешивания транспорта.

"WIM – это весы, которые встраиваются в дорогу и автоматически взвешивают и фиксируют массу техники, ее габариты. И принимают решение о штрафе (или нет). То же, что автоматические фиксирование скорости, но в смысле перегруза. Пока такие действуют лишь в Киевской области. Но благодаря новому законодательству и международной помощи, мы установим сотни WIM по всей Украине. По моему мнению – это на данный момент единственный эффективный способ не допустить разрушения автодорог перегрузом", – говорит Владислав Притоманов.

Он подчеркивает, что сейчас перегрузами в Украине занимается два органа: Уктрансбезпека и Нацполиция.

"При этом что один, что второй орган – абсолютно коррупционен и беспомощен. Когда дело доходит до того, чтобы реально работать, а не делать показательные выступления и выполнять план по штрафам, эти органы тут же "сливаются" и начинают зарабатывать, беря взятки и допуская перегрузы. Так было десятки лет назад, так осталось и сейчас. Автоматическое фиксирование и нормативные акты, которые сейчас принимаются, позволять снизить человеческий фактор и автоматизировать процесс борьбы с перегрузами", – уверен эксперт.

Обойти эту систему на рядовом уровне будет крайне сложно, отмечает он. Если это и попытаются сделать, то на уровне не ниже замминистра, судьи или главного полицейского области. А когда знаешь, где искать коррупцию, шанс снизить ее гораздо выше, резюмирует Владислав Притоманов.

Напомним, ранее в Украине вступили в силу законы об увеличении штрафов за перегруженные фуры, а также о том, что половину поступлений от них направят в дорожный фонд.

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