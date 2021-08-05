Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы

В интервью телеканалу "Дом" президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что украинцам, проживающим в ОРДЛО и поддерживающим страну-агрессора, самое время задуматься о своем будущем. По словам президента, если украинцы, проживающие в Донецке и Луганске, выступают за то, чтобы в их городах была Россия, то им пора задуматься о том, чтобы как можно быстрее обзавестись жильем в соседней стране, потому как совсем скоро придет время, что весь Донбасс будет деоккупированн.

Владимир Зеленский. Фото Офиса президента Украины

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое – нам в РФ, мы русские". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые верят, что история с Крымом может повториться на востоке Украины, когда Москва примет антизаконное решение окончательно оккупировать территории другого суверенного государства, присоединив к себе, не терять время, а как можно быстрее прибираться в России, ради своих детей и внуков. Зеленский подчеркнул, что всем уже давно должно быть ясно – без Украины о цивилизации на Донбассе не стоит и говорить. Президент также высказал уверенность, что большинство украинцев, которые сегодня находятся в оккупации за Украину и ждут, когда их земля будет освобождена от агрессора. Пример того, как в свое время пала стена, разделяющая Германию, обязательно повторится на украинском Донбассе и тогда уже будет поздно принимать решение о том, чтобы перебраться в Российскую Федерацию.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых авто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!