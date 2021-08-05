Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы

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Кравцев Сергей
В интервью телеканалу "Дом" президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
о том, что украинцам, проживающим в ОРДЛО и поддерживающим страну-агрессора, самое время задуматься о своем будущем. По словам президента, если украинцы, проживающие
в Донецке и Луганске, выступают за то, чтобы в их городах была Россия, то им
пора задуматься о том, чтобы как можно быстрее обзавестись жильем в соседней
стране, потому как совсем скоро придет время, что весь Донбасс будет деоккупированн.
Владимир Зеленский. Фото Офиса президента Украины
Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые верят, что история с Крымом может повториться на востоке Украины, когда Москва примет антизаконное решение окончательно оккупировать территории другого суверенного государства, присоединив к себе, не терять время, а как можно быстрее прибираться в России, ради своих детей и внуков. Зеленский подчеркнул, что всем уже давно должно быть ясно – без Украины о цивилизации на Донбассе не стоит и говорить. Президент также высказал уверенность, что большинство украинцев, которые сегодня находятся в оккупации за Украину и ждут, когда их земля будет освобождена от агрессора. Пример того, как в свое время пала стена, разделяющая Германию, обязательно повторится на украинском Донбассе и тогда уже будет поздно принимать решение о том, чтобы перебраться в Российскую Федерацию.
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Ігор
сегодня, 13:09
Краще б він почав результативні реформи: дерегуляція, деолігархізація, заміна законодавства яке все створене корупцією, скорочення корумпованих чиновників на 80%, модернізацію країни. Або сам валив і Єрмака, Розумкова, Тимошенко, ..., брав з собою. Тим, кому не подобається - їхати на Липецьк "Валіза, е-квиток, патріотичний смолоскип і трипалий прапор, Липецьк.