logo
Русский Українська

BTC/USD

38164.73

ETH/USD

2635.34

LTC/USD

138.67

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал довольно резкое заявление в адрес жителей Донбасса, которые поддерживают Россию

сегодня, 13:23
Автор:

Кравцев Сергей

В интервью телеканалу "Дом" президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что украинцам, проживающим в ОРДЛО и поддерживающим страну-агрессора, самое время задуматься о своем будущем. По словам президента, если украинцы, проживающие в Донецке и Луганске, выступают за то, чтобы в их городах была Россия, то им пора задуматься о том, чтобы как можно быстрее обзавестись жильем в соседней стране, потому как совсем скоро придет время, что весь Донбасс будет деоккупированн.

Зеленский посоветовал украинцам, которые всем сердцем за Россию, паковать чемоданы

Владимир Зеленский. Фото Офиса президента Украины

 

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое – нам в РФ, мы русские". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", – заявил глава государства.

 

Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые верят, что история с Крымом может повториться на востоке Украины, когда Москва примет антизаконное решение окончательно оккупировать территории другого суверенного государства, присоединив к себе, не терять время, а как можно быстрее прибираться в России, ради своих детей и внуков. Зеленский подчеркнул, что всем уже давно должно быть ясно – без Украины о цивилизации на Донбассе не стоит и говорить. Президент также высказал уверенность, что большинство украинцев, которые сегодня находятся в оккупации за Украину и ждут, когда их земля будет освобождена от агрессора. Пример того, как в свое время пала стена, разделяющая Германию, обязательно повторится на украинском Донбассе и тогда уже будет поздно принимать решение о том, чтобы перебраться в Российскую Федерацию. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский подписал закон о штрафах для водителей грузовых авто.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/c/kanalDOM
Теги:
comments

Обусуждения

Ігор

сегодня, 13:09

Краще б він почав результативні реформи: дерегуляція, деолігархізація, заміна законодавства яке все створене корупцією, скорочення корумпованих чиновників на 80%, модернізацію країни. Або сам валив і Єрмака, Розумкова, Тимошенко, ..., брав з собою. Тим, кому не подобається - їхати на Липецьк "Валіза, е-квиток, патріотичний смолоскип і трипалий прапор, Липецьк.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ