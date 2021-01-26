Рейтинг Зеленского и «Слуги народа» стремительно падает: почему это происходит

Свежий опрос, опубликованный Киевским международным институтом социологии (КМИС), продемонстрировала катастрофические для президента и его партии данные. Так, рейтинг Зеленского опустился ниже 20% (напомним, что в 2019-м за него проголосовало 73,22% украинцев), а "Слуга народа" в партийном рейтинге оказалась лишь четвертой. Что показал эти опрос? Можно ли верить приведенным данным? Как на них будет реагировать Офис президента? Об этом "Комментарии" побеседовали с экспертами.



Рейтинг власти. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Лидеры рейтинга

Первая пятерка президентского рейтинга, согласно опросу КМИС, выглядит так:

- Владимир Зеленский – 19,8%;

- Петр Порошенко – 15,7%;

- Юлия Тимошенко – 11,8%;

- Юрия Бойко – 11%;

- Игорь Смешко – 8,9%.

В партийном рейтинге топ-5 политсил – это:

- "ОПЗЖ" – 20,7%;

- "Евросолидарность" – 15,3%;

- "Батькивщина" – 12,6%;

- "Слуга народа" – 11,2%;

- "Сила и честь" – 8,6%.

Социолог Павел Кутуев отмечает, что есть два измерения оценки достоверности опросов.

"Первый – репутация компании, которая проводит это исследование. Если посмотреть на репутацию КМИС, они давно на рынке, давно в работе, входят в западные профессиональные ассоциации. Это не гарантия от ошибок. Но я сомневаюсь, что имеет место какая-то подтасовка, – говорит социолог. – Второе измерение – чтобы что-то проверить, ты должен это повторить. Самый надежный тест. Но это десятки тысяч долларов, соответствующие навыки и так далее".

Павел Кутуев подчеркивает, что общественность, эксперты наблюдали стабильное падение рейтинга правящей команды и рост рейтингов ОПЗЖ.

"Зеленский был не просто избран президентом. Избиратели дали ему уникальный инструмент, которого не было ни одного из предыдущих президентов – однопартийное большинство. Всё это – люди президента. Именно так их позиционировали. Соответственно, у Зеленского и команды была возможность принимать любые законы, сформировать правительства из лучших профессионалов (не тех, кто рассказывает о реформах, а кто делает реформы). А что мы увидели? Разброд и шатание, много разговоров и мало дел. Если Зеленский говорил, что он – приговор Порошенко и его политики, какой смысл был возвращать в игру кадры Порошенко? Понятно, что президент должен исходить из реалий. Если видит кого-то, кто эффективно справляется со своим ведомством, есть смысл этого человека оставлять (тот же Арсен Аваков). Но в целом политика была непоследовательна, хаотична, а новизна – лишь в новых именах, которые мало что нового предполагали", – отмечает социолог.

Он не отрицает, что корона-кризис, локдауны повлияли на рейтинг. Тому же Трампу, считает социолог, это, возможно, стоило проигрыша на выборах.

"Как на эти рейтинги будет реагировать Офис президента? Боюсь, что – эмоционально недовольно. Найдут "объективные" причины своих неудач, переведут стрелки на оппонентов. Но серьезной работы над ошибками не проведут. К сожалению для нас, как для общества", – резюмирует Павел Кутуев.

Реакция Офиса президента

Ставить под сомнение работу социологов не стоит, не имея понимания о поставленных перед ними задачах. В этом уверен заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко.

"Чтобы говорить о том, кому что-то нарисовали или недорисовали, следует иметь понимание, кто был заказчиком данного соцопроса – и какие вопросы респондентам были поставлены. Соцопрос – это определенный инструмент, которым можно пользоваться в различных плоскостях. И я, не исключаю, что данный соцопрос имел манипулятивный характер для медийного самоутверждения определенной политической силы, – говорит Евгений Мироненко. – Однако тенденции является закономерными. Также следует учитывать и тот факт, что опрос происходил путем телефонного опрашивания, которое иногда довольно сложно привязать к регионам и иметь определенное представление о респонденте".

Что касается реагирования на подобные данные со стороны Офиса президента, то, по словам эксперта, обычно практика их управления создает свое личное – медийное и социальное – представление для своего руководителя.

"Однако, можно отметить, что такие тенденции отдаляют возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране. О которых так часто говорят лидеры, в том числе, и этого рейтинга", – резюмирует Евгений Мироненко.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперт дал точный прогноз на следующие годы Зеленского у власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!