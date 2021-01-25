Эксперт дал точный прогноз на следующие годы Зеленского у власти

Известный украинский политтехнолог Сергей Гайдай дал прогноз на следующие годы правления Президента Владимира Зеленского, который вступил в должность весной 2019 года. Он также рассказал о решении государственных вопросах в тайных кабинетах. Об этом Гайдай рассказал в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, сообщает портал "Хвиля".

Зеленский. Фото: Liga

По словам Гайдая, Зеленский является слабым президентом, каким был Виктор Ющенко и, по сути, в Украине сейчас повторяется эпоха третьего президента.

Он отметил, что президенты в Украине бывают либо сильными, как Порошенко или Кучма, либо слабыми, как Ющенко и Зеленский.

Гайдай заявил, что Верховную Раду восьмого созыва распустил не Зеленский, а экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, который смог убедить президента в необходимости такого решения. Тогда Зеленский нашел в себе политическую волю, но это не помогло ему стать сильным главой государства.

Он сказал, что вопросы теперь даже решаются не в парламенте, а в тайных кабинетах, так как власть в Украине захвачена средним звеном аппаратчиков, а коррупция приобрела бесконтрольные масштабы, чего не было даже при упомянутом Ющенко.

Эксперт выразил мнение, что до конца президентского срока Зеленского теневые игроки будут устраивать подковерные игры.

Он выразил надежду, что в ближайшие три года в Украине появится класс людей, которые поймут необходимость ведения политики в коммуникативном поле.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у нового президента США Джо Байдена сделали заявление по поводу санкций против России.

Также можно посмотреть, как Президент Владимир Зеленский выглядел в детстве и молодости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!