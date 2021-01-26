Рейтинг Зеленского стремительно падает – опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос среди украинцев на тему сегодняшней ситуации в стране и их отношения к нынешнему президенту Украины. Опрос проводился методом телефонных интервью.

Рейтинг действующего президента упал ниже 20% - фото: из открытых источников

Так, о сегодняшней ситуации в Украине, 74,3% респондентов ответили, что, по их мнению, дела движутся в совсем неправильном направлении. 10% опрошенных ответили, что ситуация в стране налаживается и всё идёт так, как нужно. А 15% так и не смогли дать точный ответ.

Далее украинцам задавали вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины состоялись в январе текущего года. Согласно полученным данным, за Владимира Зеленского проголосовали бы 19,8% всех респондентов, за Петра Порошенко – 15,7%, за Юлию Тимошенко – 11,8%, за Юрия Бойко – 11%, за Игоря Смешко – 8,9%. Стоит отметить, что еще в начале текущего месяца за Зеленского готовы были отдать свои голоса 27% опрошенных украинцев.

Также респонденты рассказали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в январе 2021 года. Так, на первой позиции оказалась партия "ОПЗЖ", за неё отдали голоса 20,7% опрошенных, второе место занимает "ЕС", с результатом 15,3%. Третье место заняла партия "Батьківщина" с результатом 12,6%. На четвертой позиции оказалась партия "Слуга народа", за нее отдали свои голоса 11,2%. Пятое место заняла партия "Сила и честь" с результатом 8,3%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что депутаты "Слуги народа" подарили Зеленскому на день рождения, а также о том, что эксперт дал точный прогноз на следующие годы Зеленского у власти.

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