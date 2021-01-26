logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

31894.52

ETH/USD

1317.30

LTC/USD

135.30

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Рейтинг Зеленского стремительно падает – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг Зеленского стремительно падает – опрос

Зеленского готовы поддержать меньше 20% украинцев

сегодня, 13:41
Автор:

Мокрик Анастасия

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос среди украинцев на тему сегодняшней ситуации в стране и их отношения к нынешнему президенту Украины. Опрос проводился методом телефонных интервью.

Рейтинг Зеленского стремительно падает – опрос

Рейтинг действующего президента упал ниже 20% - фото: из открытых источников

Так, о сегодняшней ситуации в Украине, 74,3% респондентов ответили, что, по их мнению, дела движутся в совсем неправильном направлении. 10% опрошенных ответили, что ситуация в стране налаживается и всё идёт так, как нужно. А 15% так и не смогли дать точный ответ.

Далее украинцам задавали вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины состоялись в январе текущего года. Согласно полученным данным, за Владимира Зеленского проголосовали бы 19,8% всех респондентов, за Петра Порошенко – 15,7%, за Юлию Тимошенко – 11,8%, за Юрия Бойко – 11%, за Игоря Смешко – 8,9%. Стоит отметить, что еще в начале текущего месяца за Зеленского готовы были отдать свои голоса 27% опрошенных украинцев. 

Также респонденты рассказали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в январе 2021 года. Так, на первой позиции оказалась партия "ОПЗЖ", за неё отдали голоса 20,7% опрошенных, второе место занимает "ЕС", с результатом 15,3%. Третье место заняла партия "Батьківщина" с результатом 12,6%. На четвертой позиции оказалась партия "Слуга народа", за нее отдали свои голоса 11,2%. Пятое место заняла партия "Сила и честь" с результатом 8,3%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том,  что депутаты "Слуги народа" подарили Зеленскому на день рождения, а также о том, что эксперт дал точный прогноз на следующие годы Зеленского у власти.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1000&page=1
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ