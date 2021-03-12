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Разумков рассказал о своем конфликте с Зеленским

Спикер откровенно рассказал об отношениях с президентом

сегодня, 15:25
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Владимиром Зеленским и прокомментировал слухи о конфликте с главой государства. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

Разумков рассказал о своем конфликте с Зеленским

Фото: ОП

По словам спикера парламента, между ним и президентом нет никакого конфликта, а общаются они тогда, когда в этом есть рабочая необходимость. 

Он отметил, что постоянно контактирует с президентом, практически каждую неделю. Первые лица государства постоянно проводят встречи и совещания по рабочим вопросам. Разумков сказал, что у всех много работы и каждый занимается своим делом.

Также глава Рады прокомментировал слухи о том, что он отстранен от команды президента Зеленского. А также заявил, что тот факт, что он имеет отличную от офиса президента позицию по ряду вопросов не говорит о том, что он решил запустить собственный политический проект.

Спикер избегает прямых ответов на вопросы о своем самостоятельном политическом будущем. Ряд экспертов и политологов высказывают мнение, что Дмитрий Разумков готовится к самостоятельному политическому плаванию и даже имеет президентские амбиции.

Справка: до прихода в публичную политику Разумков был политтехнологом и занимался консалтингом. Он стал известен широкой публике во время президентской кампании 2019 года, когда был одним из главных спикеров команды Владимира Зеленского. На досрочных парламентских выборах 2019 года он возглавил список партии "Слуга народа", а в августе был избран главой Верховной Рады Украины.

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Источник: https://daily.rbc.ua/ukr/show/dmitriy-razumkov-polittehnolog-rekomendoval-1615405177.html
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