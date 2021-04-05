Президентская форма правления в Украине: за и против

Президентская форма правления в Украине – так ли это плохо? Люди всё равно воспринимают главу государства, как основу всего. Ругают и хвалят даже за то, к чему он не имеет отношения. Что было бы, получи, к примеру, Зеленский или следующий глава Украины полномочия американского президента? Как это могло бы выглядеть? Сократились бы расходы на содержание госаппарата? Будут ли пытаться в Украине изменить форму правления? Ответы на все эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Президент Зеленский теряет доверие, а с ним и весь президентский институт"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, что в Украине периодически обсуждается необходимость изменения формы правления. В данный момент у нас, напомним, парламентско-президентская. Но есть мнения, что стоит сделать ставку или на парламентскую, или на президентскую.

"Есть позитивный опыт и той, и другой формы правления. В Израиле и Германии, к примеру, парламентская, во Франции и США – президентская. Моя личная точка зрения, что в идеале хорошо когда есть сильный президент и сильная президентская институция. Но нам что-то не везет с президентами… Минусы – сосредоточение большой власти в одних руках. Плюсы же в том, что когда президент является и главой кабинета министров — намного быстрее принимаются решения. В парламентской модели это труднее сделать. Процедура согласования будет дольше. Но должна быть и система противовесов. К примеру, в США утверждение бюджета – это парламентские полномочия. Должен быть баланс, чтобы в одной институции не было слишком много власти, которой могут воспользоваться в личных целях. Такой вариант возможен. Народ у нас психологически готов к "сильной руке", готов наделить президентства максимумом полномочий. Но вряд ли в парламенте найдется 300 голосов (Конституционное большинство) для такого рода изменений. А на референдум вопросы смены правления выносить нельзя. Впрочем, сейчас "зеленым" наплевать на законы. Могут и вынести. Правда, могут тогда нарваться на Майдан", — прогнозирует аналитик.

По его мнению, мы со временем перейдем к чисто парламентской модели. У которой есть свои изъяны. В том же Израиле прошли уже 4-е выборы, но никак не могут сформировать правительство.

"И всё же мне кажется, что наш олигархат будет пытаться продавить именно парламентскую форму правления. Президент Зеленский теряет доверие, а с ним и весь президентский институт. Но нет достойного варианта на замену, — подчеркивает Виктор Бобыренко. — Старые лица приелись. Ну не будем же мы выбирать Порошенко или Тимошенко?! А в парламентской республике, если провести соответствующие конституционные изменения, можно институт президента прировнять к уровню царствующей королевы (которая царствует, но не правит)".

Эксперт отмечает, что сейчас на институт президента (включая его Офис и т.д.) уходит в год около 2 млрд грн. По его мнению, при бюджете в 1,3 трлн грн – это капля в море. Так что дело не в деньгах, а в том, чтобы у нас была эффективная форма правления. Пока с этим – проблемы.

"Априори у нас основная масса людей считают, что всё зависит от президента. Хоть та же война Зеленского с Конституционным судом не конституционным способом показывает, что зависит от него далеко не всё... И это при условии, что у него есть какое-никакое монобольшинство, подконтрольное правительство. Но в 2023 году, после новых выборов, такой карт-бланш вряд ли будет возможен. Потому прогнозирую, что в течение года-двух у нас будут пытаться менять Конституцию в ракурсе формы правления. Олигархи будут делать всё возможное, чтобы не утратить рычаги влияния на власть. И для них не важна форма правления. Им важно, чтобы президент, правительство, парламент были зависимы от них. И пока мы не разберемся с этой проблемой, форму правления можно менять до бесконечности – лучше Украина жить не станет", — резюмирует Виктор Бобыренко.

"Президентская форма правления считается одной из самых опасных для молодых демократий"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предупреждает, что президентская форма правления считается одной из самых опасных для молодых демократий, к которым относится Украина.

"Она создает конституционные основания для концентрации большого объема власти в руках президента, вследствие чего может произойти ее узурпация, — поясняет политолог. — Как показывают многочисленные исследования, в молодых демократиях президентские республики очень быстро превращались в так называемые суперпрезидентские (возьмем, к примеру страны Латинской Америки). Кроме того, президентская республика основывается на жестком разделении властей: законодательная и исполнительная власть фактически изолированы друг от друга, а важнейшие элементы системы сдержек и противовесов отсутствуют".

Например, президент не может распустить парламент, а парламент не может вынести вотум недоверия президентскому правительству, подчеркивает Анна Малкина.

"В целом, президентская республика — одна из наиболее редко встречающихся моделей организации власти. Ее наличие в комбинации с демократией эффективно себя демонстрирует только в США", — считает политолог.

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