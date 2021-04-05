Президентская форма правления в Украине: за и против

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Таисия Ерохина
Президентская форма
правления в Украине – так ли это плохо? Люди всё равно воспринимают главу
государства, как основу всего. Ругают и хвалят даже за то, к
чему он не имеет отношения. Что было бы, получи, к примеру, Зеленский или
следующий глава Украины полномочия американского президента? Как это могло бы
выглядеть? Сократились бы расходы на содержание госаппарата? Будут ли пытаться
в Украине изменить форму правления? Ответы на все эти вопросы издание "Комментарии"
искало вместе с экспертами.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт ОО "Бюро
анализа политики" Виктор Бобыренко отмечает, что в Украине периодически
обсуждается необходимость изменения формы правления. В данный момент у нас,
напомним, парламентско-президентская. Но есть мнения, что стоит сделать ставку
или на парламентскую, или на президентскую.
"Есть позитивный опыт
и той, и другой формы правления. В Израиле и Германии, к примеру,
парламентская, во Франции и США – президентская. Моя личная точка зрения, что в
идеале хорошо когда есть сильный президент и сильная президентская институция.
Но нам что-то не везет с президентами… Минусы – сосредоточение большой власти в
одних руках. Плюсы же в том, что когда президент является и главой кабинета
министров — намного быстрее принимаются решения. В парламентской модели это
труднее сделать. Процедура согласования будет дольше. Но должна быть и система
противовесов. К примеру, в США утверждение бюджета – это парламентские
полномочия. Должен быть баланс, чтобы в одной институции не было слишком много
власти, которой могут воспользоваться в личных целях. Такой вариант возможен.
Народ у нас психологически готов к "сильной руке", готов наделить президентства
максимумом полномочий. Но вряд ли в парламенте найдется 300 голосов
(Конституционное большинство) для такого рода изменений. А на референдум
вопросы смены правления выносить нельзя. Впрочем, сейчас "зеленым" наплевать на
законы. Могут и вынести. Правда, могут тогда нарваться на Майдан", —
прогнозирует аналитик.
По его мнению, мы со
временем перейдем к чисто парламентской модели. У которой есть свои изъяны. В
том же Израиле прошли уже 4-е выборы, но никак не могут сформировать
правительство.
"И всё же мне
кажется, что наш олигархат будет пытаться продавить именно парламентскую форму
правления. Президент Зеленский теряет доверие, а с ним и весь президентский
институт. Но нет достойного варианта на замену, — подчеркивает Виктор
Бобыренко. — Старые лица приелись. Ну не будем же мы выбирать Порошенко или
Тимошенко?! А в парламентской республике, если провести соответствующие
конституционные изменения, можно институт президента прировнять к уровню
царствующей королевы (которая царствует, но не правит)".
Эксперт отмечает, что
сейчас на институт президента (включая его Офис и т.д.) уходит в год около 2
млрд грн. По его мнению, при бюджете в 1,3 трлн грн – это капля в море. Так что
дело не в деньгах, а в том, чтобы у нас была эффективная форма правления. Пока
с этим – проблемы.
"Априори у нас
основная масса людей считают, что всё зависит от президента. Хоть та же война
Зеленского с Конституционным судом не конституционным способом показывает, что
зависит от него далеко не всё... И это при условии, что у него есть
какое-никакое монобольшинство, подконтрольное правительство. Но в 2023 году,
после новых выборов, такой карт-бланш вряд ли будет возможен. Потому
прогнозирую, что в течение года-двух у нас будут пытаться менять Конституцию в
ракурсе формы правления. Олигархи будут делать всё возможное, чтобы не утратить
рычаги влияния на власть. И для них не важна форма правления. Им важно, чтобы
президент, правительство, парламент были зависимы от них. И пока мы не
разберемся с этой проблемой, форму правления можно менять до бесконечности –
лучше Украина жить не станет", — резюмирует Виктор Бобыренко.
Профессор кафедры
политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предупреждает, что
президентская форма правления считается одной из самых опасных для молодых
демократий, к которым относится Украина.
"Она создает
конституционные основания для концентрации большого объема власти в руках
президента, вследствие чего может произойти ее узурпация, — поясняет политолог.
— Как показывают многочисленные исследования, в молодых демократиях
президентские республики очень быстро превращались в так называемые
суперпрезидентские (возьмем, к примеру страны Латинской Америки). Кроме того,
президентская республика основывается на жестком разделении властей:
законодательная и исполнительная власть фактически изолированы друг от друга, а
важнейшие элементы системы сдержек и противовесов отсутствуют".
Например, президент
не может распустить парламент, а парламент не может вынести вотум недоверия
президентскому правительству, подчеркивает Анна Малкина.
"В целом,
президентская республика — одна из наиболее редко встречающихся моделей
организации власти. Ее наличие в комбинации с демократией эффективно себя
демонстрирует только в США", — считает политолог.
Ранее сообщалось, что
Зеленский
и Байден наконец-то поговорили. Эксперты рассказали, каковы перспективы
отношений Украины и США.
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